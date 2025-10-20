Рейтинг ATP. Лидирует Алькарас, опережая Синнера. Руне вошел в топ-10
На минувшей неделе состоялось несколько турниров серии ATP 250
ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов мира на 20 октября 2025 года.
На минувшей неделе состоялось несколько турниров серии ATP 250. Канадец Оже-Альяссим в напряженном финале выиграл турнир в Брюсселе, победив Иржи Легечку из Чехии. Норвежец Каспер Рууд завоевал в Стокгольме, взяв верх в финале над французом Уго Умбером
Лидерство в рейтинге удерживает Карлос Алькарас из Испании, опережая Янника Синнер из Италии. 18 октября они сыграли в финале на выставочном турнире Six Kings Slam, и победил итальянец, однако этот турнир в рейтинге не учитывается.
Лишь одна перестановка произошла вверху рейтинга. В топ-10 вошел датчанин Хольгер Руне, а нейтральный Карен Хачанов опустился с 10-й позицию на 13-ю. Однако Руне в полуфинале в Стокгольме получил серьезную травму ноги и некоторое время играть не будет.
Рейтинг ATP на 20 октября 2025 года
- 1. Карлос Алькарас (Испания) – 11340
- 2. Янник Синнер (Италия) – 10000
- 3. Александр Зверев (Германия) – 5930
- 4. Тейлор Фритц (США) – 4645
- 5. Новак Джокович (Сербия) – 4580
- 6. Бен Шелтон (США) – 4100
- 7. Алекс де Минаур (Австралия) – 3935
- 8. Лоренцо Музетти (Италия) – 3685
- 9. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3590
- 10. Хольгер Руне (Дания) – 3180
Теннисисты с флагом Украины в рейтинге ATP
- 218. Виталий Сачко (Украина) – 259
- 346. Олег Приходько (Украина) – 145
- 373. Вячеслав Белинский (Украина) – 132
- 471. Владислав Орлов (Украина) – 92
- 478. Алексей Крутых (Украина) – 90
- 497. Александр Овчаренко (Украина) – 87
Рейтинг ATP (одиночки)
Рейтинг ATP (пары)
