Рейтинг ATP. Лидирует Алькарас, опережая Синнера. Руне вошел в топ-10

ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов мира на 20 октября 2025 года.

На минувшей неделе состоялось несколько турниров серии ATP 250. Канадец Оже-Альяссим в напряженном финале выиграл турнир в Брюсселе, победив Иржи Легечку из Чехии. Норвежец Каспер Рууд завоевал в Стокгольме, взяв верх в финале над французом Уго Умбером

Лидерство в рейтинге удерживает Карлос Алькарас из Испании, опережая Янника Синнер из Италии. 18 октября они сыграли в финале на выставочном турнире Six Kings Slam, и победил итальянец, однако этот турнир в рейтинге не учитывается.

Лишь одна перестановка произошла вверху рейтинга. В топ-10 вошел датчанин Хольгер Руне, а нейтральный Карен Хачанов опустился с 10-й позицию на 13-ю. Однако Руне в полуфинале в Стокгольме получил серьезную травму ноги и некоторое время играть не будет.

Рейтинг ATP на 20 октября 2025 года

1. Карлос Алькарас (Испания) – 11340

2. Янник Синнер (Италия) – 10000

3. Александр Зверев (Германия) – 5930

4. Тейлор Фритц (США) – 4645

5. Новак Джокович (Сербия) – 4580

6. Бен Шелтон (США) – 4100

7. Алекс де Минаур (Австралия) – 3935

8. Лоренцо Музетти (Италия) – 3685

9. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3590

10. Хольгер Руне (Дания) – 3180

Теннисисты с флагом Украины в рейтинге ATP

218. Виталий Сачко (Украина) – 259

346. Олег Приходько (Украина) – 145

373. Вячеслав Белинский (Украина) – 132

471. Владислав Орлов (Украина) – 92

478. Алексей Крутых (Украина) – 90

497. Александр Овчаренко (Украина) – 87

