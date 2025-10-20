Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Рейтинг ATP. Лидирует Алькарас, опережая Синнера. Руне вошел в топ-10

На минувшей неделе состоялось несколько турниров серии ATP 250

Рейтинг ATP. Лидирует Алькарас, опережая Синнера. Руне вошел в топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

ATP опубликовала обновленный рейтинг теннисистов мира на 20 октября 2025 года.

На минувшей неделе состоялось несколько турниров серии ATP 250. Канадец Оже-Альяссим в напряженном финале выиграл турнир в Брюсселе, победив Иржи Легечку из Чехии. Норвежец Каспер Рууд завоевал в Стокгольме, взяв верх в финале над французом Уго Умбером

Лидерство в рейтинге удерживает Карлос Алькарас из Испании, опережая Янника Синнер из Италии. 18 октября они сыграли в финале на выставочном турнире Six Kings Slam, и победил итальянец, однако этот турнир в рейтинге не учитывается.

Лишь одна перестановка произошла вверху рейтинга. В топ-10 вошел датчанин Хольгер Руне, а нейтральный Карен Хачанов опустился с 10-й позицию на 13-ю. Однако Руне в полуфинале в Стокгольме получил серьезную травму ноги и некоторое время играть не будет.

Рейтинг ATP на 20 октября 2025 года

  • 1. Карлос Алькарас (Испания) – 11340
  • 2. Янник Синнер (Италия) – 10000
  • 3. Александр Зверев (Германия) – 5930
  • 4. Тейлор Фритц (США) – 4645
  • 5. Новак Джокович (Сербия) – 4580
  • 6. Бен Шелтон (США) – 4100
  • 7. Алекс де Минаур (Австралия) – 3935
  • 8. Лоренцо Музетти (Италия) – 3685
  • 9. Джек Дрейпер (Великобритания) – 3590
  • 10. Хольгер Руне (Дания) – 3180

Теннисисты с флагом Украины в рейтинге ATP

  • 218. Виталий Сачко (Украина) – 259
  • 346. Олег Приходько (Украина) – 145
  • 373. Вячеслав Белинский (Украина) – 132
  • 471. Владислав Орлов (Украина) – 92
  • 478. Алексей Крутых (Украина) – 90
  • 497. Александр Овчаренко (Украина) – 87

Рейтинг ATP (одиночки)

Рейтинг ATP (пары)

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
РУНЕ: «Пройдет немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт»
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
рейтинг ATP Тейлор Фритц Александр Зверев Алексей Крутых Вячеслав Белинский Алекс де Минаур Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Лоренцо Музетти Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) Бен Шелтон Хольгер Руне
