Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Другие новости
18 октября 2025, 23:01 | Обновлено 18 октября 2025, 23:47
1230
0

Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса

Финальный матч Six Kings Slam завершился в двух сетах в пользу итальянца

18 октября 2025, 23:01 | Обновлено 18 октября 2025, 23:47
1230
0
Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 2) стал победителем выставочного турнира Six Kings Slam, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В финальном матче Синнер уверенно обыграл испанца Карлоса Алькараса (ATP 1) со счетом 6:2, 6:4.

Итальянец полностью контролировал игру, сделал 3 брейка и не дал сопернику шансов вернуться в матч. Игра продолжалась всего 1 час 13 минут.

Ранее бронзовым призером турнира стал американец Тейлор Фритц, который выиграл матч за третье место после отказа Новака Джоковича после первого сета – 7:6 (7:4), Ret.

Синнер второй год подряд выиграл «Шлем шести королей». За победу на турнире итальянец заработал рекордные 6 млн долларов. Яннику вручили ракетку, покрытую золотом.

Six Kings Slam. Финал

18 октября 2025. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:2, 6:4

Фотогалерея

По теме:
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Проиграл тай-брейк и отдал бронзу. Джокович не завершил матч против Фритца
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Six Kings Slam
Six Kings Slam Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 18 октября 2025, 23:24 19
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Бокс | 18 октября 2025, 05:42 2
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все
Боксер-ветеран пообещал положить конец Усику и отобрать у него все

Айк Ибеабучи настроен серьезно

Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Футбол | 18.10.2025, 10:49
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Бокс | 18.10.2025, 04:42
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Джозеф ПАРКЕР: «В таком случае нужно забыть об Усике вообще»
Паолини отобралась на Итоговый турнир WTA. Кто заполнит последнюю вакансию?
Теннис | 18.10.2025, 20:37
Паолини отобралась на Итоговый турнир WTA. Кто заполнит последнюю вакансию?
Паолини отобралась на Итоговый турнир WTA. Кто заполнит последнюю вакансию?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Формула-1. Гран-при США. Результаты, расписание и прогноз на этап
Формула-1. Гран-при США. Результаты, расписание и прогноз на этап
17.10.2025, 12:55 3
Авто/мото
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
Назван наиболее вероятный соперник Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026
18.10.2025, 06:44 1
Футбол
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
Историческая победа. Кременчуг удачно стартовал в Континентальном кубке
17.10.2025, 17:31 3
Хоккей
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
17.10.2025, 09:06 15
Футбол
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
17.10.2025, 23:59 7
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
Александр УСИК: «О Боже, ты что, мы же здесь родились!»
18.10.2025, 06:42
Бокс
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
Обновился рейтинг ФИФА. Как две победы повлияли на сборную Украины?
17.10.2025, 15:00 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем