Яркое теннисное шоу в Саудовской Аравии. Синнер выиграл финал у Алькараса
Финальный матч Six Kings Slam завершился в двух сетах в пользу итальянца
Итальянский теннисист Янник Синнер (ATP 2) стал победителем выставочного турнира Six Kings Slam, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В финальном матче Синнер уверенно обыграл испанца Карлоса Алькараса (ATP 1) со счетом 6:2, 6:4.
Итальянец полностью контролировал игру, сделал 3 брейка и не дал сопернику шансов вернуться в матч. Игра продолжалась всего 1 час 13 минут.
Ранее бронзовым призером турнира стал американец Тейлор Фритц, который выиграл матч за третье место после отказа Новака Джоковича после первого сета – 7:6 (7:4), Ret.
Синнер второй год подряд выиграл «Шлем шести королей». За победу на турнире итальянец заработал рекордные 6 млн долларов. Яннику вручили ракетку, покрытую золотом.
Six Kings Slam. Финал
18 октября 2025. Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Янник Синнер (Италия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:2, 6:4
Фотогалерея
Jannik Sinner gets awarded The Golden Racket after his win against Carlos Alcaraz 🎾 pic.twitter.com/WKEzaPgLwW— Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Айк Ибеабучи настроен серьезно