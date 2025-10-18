Проиграл тай-брейк и отдал бронзу. Джокович не завершил матч против Фритца
Сербский теннисист уступил американцу в поединке за третье место в Эр-Рияде
Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович (ATP 5) не смог завершить матч за бронзовые медали выставочного турнира Six Kings Slam в саудовском Эр-Рияде.
В поединке за третье место против американца Тейлора Фритца (ATP 4) серб снялся после первого сета, который проиграл на тай-брейке со счетом 6:7 (4:7).
Джокович почувствовал проблемы со здоровьем во время стартового сета, однако доиграл его до тай-брейка. После короткой паузы серб сообщил арбитру, что не сможет продолжать матч.
Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Тейлор Фриц стал бронзовым призером турнира, а Джокович завершил выступление в Саудовской Аравии без наград.
В финале сыграют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.
Six Kings Slam. Матч за 3-е место
18 октября 2025 года, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Тейлор Фритц (США) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6 (7:4), отказ Джоковича
