Проиграл тай-брейк и отдал бронзу. Джокович не завершил матч против Фритца

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович (ATP 5) не смог завершить матч за бронзовые медали выставочного турнира Six Kings Slam в саудовском Эр-Рияде.

В поединке за третье место против американца Тейлора Фритца (ATP 4) серб снялся после первого сета, который проиграл на тай-брейке со счетом 6:7 (4:7).

Джокович почувствовал проблемы со здоровьем во время стартового сета, однако доиграл его до тай-брейка. После короткой паузы серб сообщил арбитру, что не сможет продолжать матч.

Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Тейлор Фриц стал бронзовым призером турнира, а Джокович завершил выступление в Саудовской Аравии без наград.

В финале сыграют итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Six Kings Slam. Матч за 3-е место

18 октября 2025 года, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Тейлор Фритц (США) – Новак Джокович (Сербия) – 7:6 (7:4), отказ Джоковича

Фотогалерея