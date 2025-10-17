Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ДЖОКОВИЧ: Он надрал мне зад. Лупил со всех углов. Поезд, сошедший с рельсов
17 октября 2025, 16:23
Сербский теннисист в полуфинале Six Kings Slam уступил Яннику Синнеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Синнер и Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Итальянец уверенно обыграл серба со счетом 6:4, 6:2, оформив выход в финал, где сыграет против Карлоса Алькараса.

Новак Джокович: «Извините за выражение, но никогда не приятно, когда кто-то так надрал мне зад. Но это действительно невероятно – что я все еще могу играть на таком уровне, быть в топ-10, топ-5. Это очень чудесное ощущение. Я стараюсь как могу. У меня то тело, которое у меня есть, и я благодарен Богу за все, что Он мне дал в жизни.

Это было невероятное путешествие, фантастическая карьера, есть чем гордиться, но мне бы хотелось, чтобы кто-то поменялся со мной телом на более молодое. Было бы неплохо, хотя бы на год, чтобы я еще мог побеждать этих ребят.

Шутки в сторону – у меня все еще есть мотивация. Конечно, я понимаю, что мне становится все труднее выигрывать у Янника и Карлоса. Но я продолжу вызывать их на борьбу, и пока этого не произойдет – посмотрим.

Да, сегодня меня буквально раздавили, но это все равно того стоит – из-за любви к игре, из-за страсти к теннису. Извините, что вы не увидели более длинного матча – это его вина, не моя! Я даже пытался немного напугать его в последнем гейме после счета 0:15, но не получилось.

Как это ощущалось? Будто на тебя мчится поезд, сошедший с рельсов. Он бил по мячу со всех углов. Я просто пытался удержаться в игре, но он был слишком хорош. Так что поздравляю его и желаю удачи в финале».

Six Kings Slam. 1/2 финала. Янник Синнер – Новак Джокович – 6:4, 6:2

Николай Степанов
