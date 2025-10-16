Синнер в Эр-Рияде переиграл Джоковича и поборется за $6 млн с Алькарасом

Вторая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер (Италия) пробился в финал выставочного турнира Six Kings Slam 2025.

В полуфинале итальянец в двух сетах разобрался с Новаком Джоковичем (Сербия, ATP 6) за 1 час и 5 минут.

Six Kings Slam 2025. 1/2 финала

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия) – 6:4, 6:2

За матч Янник ни разу не отдал свою подачу.

Синнер и Джокович играли между собой 10 раз на уровне Тура – 6:4 в пользу Янника.

Синнер в финале Six Kings Slam поборется против Карлоса Алькараса, который в полуфинале переиграл Тейлора Фритца. Чемпион этих соревнований заберет чек в шесть миллионов евро.

В прошлом году Янник и Карлос также играли между собой в финале Six Kings Slam. Тогда итальянец победил со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

Джокович в Эр-Рияде еще проведет матч в Эр-Рияде – Ноле встретится с Тейлором Фритцем в поединке за третье место.