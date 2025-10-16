Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас вышел в финал Six Kings Slam и ждет Синнера. Или Джоковича
Другие новости
16 октября 2025, 21:05 | Обновлено 16 октября 2025, 21:11
317
0

Алькарас вышел в финал Six Kings Slam и ждет Синнера. Или Джоковича

Карлос в двух сетах разобрался с Тейлором Фритцем в полуфинале выставочного турнира

16 октября 2025, 21:05 | Обновлено 16 октября 2025, 21:11
317
0
Алькарас вышел в финал Six Kings Slam и ждет Синнера. Или Джоковича
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас (Испания) вышел в финал выставочного турнира Six Kings Slam 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В полуфинале испанец в двух сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца (АТР 4) за 1 час и 10 минут.

Six Kings Slam 2025. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США) – 6:4, 6:2

Алькарас одержал вторую победу подряд над Фритцем. 30 сентября Карлос одолел Тейлора в финале пятисотника в Токио. Всего на уровне Тура испанец и американец играли трижды – 3:0 в пользу Карлоса.

Алькарас в финале Six Kings Slam 2025 поборется либо против Янника Синнера, либо против Новака Джоковича.

Карлос играл в финале на этих кортах и в прошлом году. Тогда он уступил Синнеру.

Фритц также еще не покидает Эр-Рияд. Он проведет матч за третье место с проигравшем в паре Синнер – Джокович.

По теме:
Янник Синнер – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam 2025
Карлос Алькарас – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Six Kings Slam Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Футбол | 16 октября 2025, 10:43 6
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум
Первый на выход? Коучу клуба УПЛ поставили ультиматум

Сергей Нагорняк может быть уволен с должности главного тренера «Эпицентра»

Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Футбол | 16 октября 2025, 06:23 48
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ

Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Футбол | 16.10.2025, 06:05
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Футбол | 16.10.2025, 13:46
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
Холанд, Кейн и Мбаппе: кто лучший форвард Европы прямо сейчас?
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
Теннис | 16.10.2025, 18:38
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
РЫБАКИНА: Матчи с Даяной всегда очень тяжелые, она играет очень агрессивно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 133
Футбол
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 2
Бокс
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 214
Футбол
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
14.10.2025, 20:56 32
Футбол
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
15.10.2025, 08:52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем