Алькарас вышел в финал Six Kings Slam и ждет Синнера. Или Джоковича
Карлос в двух сетах разобрался с Тейлором Фритцем в полуфинале выставочного турнира
Лидер мирового рейтинга ATP Карлос Алькарас (Испания) вышел в финал выставочного турнира Six Kings Slam 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
В полуфинале испанец в двух сетах переиграл представителя США Тейлора Фритца (АТР 4) за 1 час и 10 минут.
Six Kings Slam 2025. 1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США) – 6:4, 6:2
Алькарас одержал вторую победу подряд над Фритцем. 30 сентября Карлос одолел Тейлора в финале пятисотника в Токио. Всего на уровне Тура испанец и американец играли трижды – 3:0 в пользу Карлоса.
Алькарас в финале Six Kings Slam 2025 поборется либо против Янника Синнера, либо против Новака Джоковича.
Карлос играл в финале на этих кортах и в прошлом году. Тогда он уступил Синнеру.
Фритц также еще не покидает Эр-Рияд. Он проведет матч за третье место с проигравшем в паре Синнер – Джокович.
Carlos Alcaraz defeats Taylor Fritz in straight sets to advance to the #SixKingsSlam final!— Netflix Sports (@netflixsports) October 16, 2025
He'll face the winner of Djokovic-Sinner on Saturday 🎾
LIVE only on Netflix! pic.twitter.com/b7ySnPLkXS
