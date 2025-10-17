Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. СИННЕР: «Играть против Джоковича – это огромная честь и привилегия»
Другие новости
17 октября 2025, 16:34 | Обновлено 17 октября 2025, 16:48
156
1

СИННЕР: «Играть против Джоковича – это огромная честь и привилегия»

Итальянский теннисист переиграл серба в полуфинале Six Kings Slam

17 октября 2025, 16:34 | Обновлено 17 октября 2025, 16:48
156
1 Comments
СИННЕР: «Играть против Джоковича – это огромная честь и привилегия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джокович и Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после победы над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале показательного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Синнер уверенно обыграл серба со счетом 6:4, 6:2 и вышел в финал, где встретится с Карлосом Алькарасом.

Янник Синнер: «Знаете, думаете, он сказал все, правда? Он – невероятный пример для нас, молодого поколения. Наблюдать, как он соревнуется, как тренируется и готовится к таким моментам – это вдохновляет.

То, чего он достиг в своей карьере, просто невероятно. Я вижу в нем настоящего кумира. Играть против него – это огромное честь и привилегия. Конечно, я рад этой победе, но также рад просто видеть его рядом.

Был ли это один из лучших моих матчей на подаче? Да, я действительно чувствую, что так.

Хотел бы, чтобы всегда выходило именно так, но нет – мы стараемся работать над разными вещами, совершенствоваться как игроки. Есть дни, когда определенные элементы игры работают очень хорошо, и в этом матче подача действительно сработала отлично. Мы все стараемся становиться лучше, так что посмотрим.

Мы много работали в прошлом месяце – подавали часами и часами. Но если результат вот такой, я очень счастлив».

Six Kings Slam. 1/2 финала. Янник Синнер – Новак Джокович – 6:4, 6:2

По теме:
Карлос Алькарас – Янник Синнер. Прогноз и анонс на финал Six Kings Slam
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam
ДЖОКОВИЧ: Он надрал мне зад. Лупил со всех углов. Поезд, сошедший с рельсов
Новак Джокович Янник Синнер Six Kings Slam
Николай Степанов Источник: The Independent
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17 октября 2025, 06:05 0
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику

Вечером 16 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ

Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Футбол | 16 октября 2025, 21:01 9
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации
Десять игроков сборной Украины находятся под угрозой дисквалификации

Зинченко, Миколенко, Малиновский и еще семь футболистов имеют по одному предупреждению

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
Футбол | 17.10.2025, 04:38
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций
Футбол | 17.10.2025, 13:31
В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций
В турецком клубе пригрозили Динамо перед очным матчем Лиги конференций
Победная серия прервана. Надежда Киченок не сумела выйти в финал в Осаке
Теннис | 17.10.2025, 08:23
Победная серия прервана. Надежда Киченок не сумела выйти в финал в Осаке
Победная серия прервана. Надежда Киченок не сумела выйти в финал в Осаке
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Красень Сін!
Ответить
-1
Популярные новости
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
16.10.2025, 15:18 60
Футбол
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем