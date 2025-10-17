СИННЕР: «Играть против Джоковича – это огромная честь и привилегия»

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после победы над сербом Новаком Джоковичем в полуфинале показательного турнира Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Синнер уверенно обыграл серба со счетом 6:4, 6:2 и вышел в финал, где встретится с Карлосом Алькарасом.

Янник Синнер: «Знаете, думаете, он сказал все, правда? Он – невероятный пример для нас, молодого поколения. Наблюдать, как он соревнуется, как тренируется и готовится к таким моментам – это вдохновляет.

То, чего он достиг в своей карьере, просто невероятно. Я вижу в нем настоящего кумира. Играть против него – это огромное честь и привилегия. Конечно, я рад этой победе, но также рад просто видеть его рядом.

Был ли это один из лучших моих матчей на подаче? Да, я действительно чувствую, что так.

Хотел бы, чтобы всегда выходило именно так, но нет – мы стараемся работать над разными вещами, совершенствоваться как игроки. Есть дни, когда определенные элементы игры работают очень хорошо, и в этом матче подача действительно сработала отлично. Мы все стараемся становиться лучше, так что посмотрим.

Мы много работали в прошлом месяце – подавали часами и часами. Но если результат вот такой, я очень счастлив».

Six Kings Slam. 1/2 финала. Янник Синнер – Новак Джокович – 6:4, 6:2