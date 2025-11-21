Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас первым после BIG-4 набрал 12 000+ очков за сезон. У кого рекорд?
ATP
21 ноября 2025, 00:04 |
148
0

Алькарас первым после BIG-4 набрал 12 000+ очков за сезон. У кого рекорд?

2025 год Карлос завершил на первом месте в рейтинге АТР с 12 050 баллами

21 ноября 2025, 00:04 |
148
0
Алькарас первым после BIG-4 набрал 12 000+ очков за сезон. У кого рекорд?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который завершил 2025 год на первом месте, набрал за сезон 12 050 очков.

Алькарас стал первым теннисистом после Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Энди Маррея (BIG-4), которому удалось набрать 12 000+ баллов за сезон. Карлосу покорилась такая планка за 16 турниров.

Рекорд принадлежит Новака Джоковичу, который в 2015 за 16 соревнований набрал феноменальные 16 780 очков.

Теннисисты с 12 000+ очками за сезон:

  1. Новак Джокович – 16780 (2015, 16 турниров)
  2. Роджер Федерер – 15730 (2006, 17 турниров)
  3. Новак Джокович – 13800 (2011, 15 турниров)
  4. Роджер Федерер – 13610 (2007, 16 турниров)
  5. Рафаэль Надаль – 13205 (2013, 17 турниров)
  6. Новак Джокович – 13160 (2012, 16 турниров)
  7. Энди Маррей – 12800 (2016, 16 турниров)
  8. Рафаэль Надаль – 12715 (2010, 17 турниров)
  9. Роджер Федерер – 12550 (2005, 15 турниров)
  10. Новак Джокович – 12210 (2013, 16 турниров)
  11. Роджер Федерер – 12060 (2004, 16 турниров)
  12. Карлос Алькарас – 12050 (2025, 16 турниров)
  13. Новак Джокович – 12010 (2016, 15 турниров)
По теме:
Джокович превзошел Федерера и Надаля по завершенным сезонам в топ-4
ВИДЕО. Федерер будет включен в Международный зал теннисной славы в 2026
Алькарас не сыграет в финальной части Кубка Дэвиса. Что случилось?
Карлос Алькарас (теннисист) рекорд рейтинг ATP Роджер Федерер Новак Джокович Рафаэль Надаль Энди Маррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Футбол | 20 ноября 2025, 15:05 9
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?

Больше шансов на победу у шведов

Так это уже было... Синнер за октябрь – ноябрь заработал более 11 млн евро
Теннис | 20 ноября 2025, 22:07 0
Так это уже было... Синнер за октябрь – ноябрь заработал более 11 млн евро
Так это уже было... Синнер за октябрь – ноябрь заработал более 11 млн евро

Янник второй год подряд за месяц зарабатывает баснословную сумму

Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 18:50
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20.11.2025, 15:00
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20.11.2025, 07:53
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 14
Футбол
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 17
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем