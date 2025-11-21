Алькарас первым после BIG-4 набрал 12 000+ очков за сезон. У кого рекорд?
2025 год Карлос завершил на первом месте в рейтинге АТР с 12 050 баллами
Испанский теннисист Карлос Алькарас, который завершил 2025 год на первом месте, набрал за сезон 12 050 очков.
Алькарас стал первым теннисистом после Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Энди Маррея (BIG-4), которому удалось набрать 12 000+ баллов за сезон. Карлосу покорилась такая планка за 16 турниров.
Рекорд принадлежит Новака Джоковичу, который в 2015 за 16 соревнований набрал феноменальные 16 780 очков.
Теннисисты с 12 000+ очками за сезон:
- Новак Джокович – 16780 (2015, 16 турниров)
- Роджер Федерер – 15730 (2006, 17 турниров)
- Новак Джокович – 13800 (2011, 15 турниров)
- Роджер Федерер – 13610 (2007, 16 турниров)
- Рафаэль Надаль – 13205 (2013, 17 турниров)
- Новак Джокович – 13160 (2012, 16 турниров)
- Энди Маррей – 12800 (2016, 16 турниров)
- Рафаэль Надаль – 12715 (2010, 17 турниров)
- Роджер Федерер – 12550 (2005, 15 турниров)
- Новак Джокович – 12210 (2013, 16 турниров)
- Роджер Федерер – 12060 (2004, 16 турниров)
- Карлос Алькарас – 12050 (2025, 16 турниров)
- Новак Джокович – 12010 (2016, 15 турниров)
