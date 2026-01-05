Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
05 января 2026, 22:54
Джокович снялся с турнира ATP 250 в Аделаиде, который пройдет перед AO-2026

Новак физически не готов к участию в соревнованиях перед мейджором

Джокович снялся с турнира ATP 250 в Аделаиде, который пройдет перед AO-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

38-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) снялся с хардового турнира АТР 250 в Аделаиде, Австралия.

«К сожалению, сейчас я физически не готов сыграть на турнире в Аделаиде. Для меня это личное разочарование – с Аделаидой связаны очень теплые воспоминания, в том числе победа здесь два года назад. Я с большим воодушевлением ждал возвращения – это место по-настоящему ощущается как дом.

Теперь мой фокус полностью смещен на подготовку к Australian Open. В ближайшее время я прилечу в Мельбурн и с нетерпением жду встречи с болельщиками в Австралии», – написал Джокович в Instagram-сториз.

Соревнований в Аделаиде пройдут с 12 по 17 января. А уже 18 числа стартует Открытый чемпионат Австралии 2026.

Новак Джокович ATP Аделаида
