Джокович снялся с турнира ATP 250 в Аделаиде, который пройдет перед AO-2026
Новак физически не готов к участию в соревнованиях перед мейджором
38-летний сербский теннисист Новак Джокович (АТР 4) снялся с хардового турнира АТР 250 в Аделаиде, Австралия.
«К сожалению, сейчас я физически не готов сыграть на турнире в Аделаиде. Для меня это личное разочарование – с Аделаидой связаны очень теплые воспоминания, в том числе победа здесь два года назад. Я с большим воодушевлением ждал возвращения – это место по-настоящему ощущается как дом.
Теперь мой фокус полностью смещен на подготовку к Australian Open. В ближайшее время я прилечу в Мельбурн и с нетерпением жду встречи с болельщиками в Австралии», – написал Джокович в Instagram-сториз.
Соревнований в Аделаиде пройдут с 12 по 17 января. А уже 18 числа стартует Открытый чемпионат Австралии 2026.
