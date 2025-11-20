Джокович превзошел Федерера и Надаля по завершенным сезонам в топ-4

Именитый сербский теннисист Новак Джокович занял четвертое место в рейтинге АТР по итогам 2025 года.

Джокович в 16-й раз завершил сезон в топ-4 и установил рекорд по этом показателю, обойдя Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. У легендарных швейцарца и испанца по 15 таких сезонов.

Новак Джокович – 16

2007 (3), 2008 (3), 2009 (3), 2010 (3), 2011 (1), 2012 (1), 2013 (2), 2014 (1), 2015 (1), 2016 (2), 2018 (1), 2019 (2), 2020 (1), 2021 (1), 2023 (1), 2025 (4)

Роджер Федерер – 15

2003 (2), 2004 (1), 2005 (1), 2006 (1), 2007 (1), 2008 (2), 2009 (1), 2010 (2), 2011 (3), 2012 (2), 2014 (2), 2015 (3), 2017 (2), 2018 (3), 2019 (3)

Рафаэль Надаль – 15