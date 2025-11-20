Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Джокович превзошел Федерера и Надаля по завершенным сезонам в топ-4
ATP
20 ноября 2025, 23:31
Джокович превзошел Федерера и Надаля по завершенным сезонам в топ-4

Новак в 16-й раз завершил год в первой четверке рейтинга АТР

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Именитый сербский теннисист Новак Джокович занял четвертое место в рейтинге АТР по итогам 2025 года.

Джокович в 16-й раз завершил сезон в топ-4 и установил рекорд по этом показателю, обойдя Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. У легендарных швейцарца и испанца по 15 таких сезонов.

Новак Джокович – 16

  • 2007 (3), 2008 (3), 2009 (3), 2010 (3), 2011 (1), 2012 (1), 2013 (2), 2014 (1), 2015 (1), 2016 (2), 2018 (1), 2019 (2), 2020 (1), 2021 (1), 2023 (1), 2025 (4)

Роджер Федерер – 15

  • 2003 (2), 2004 (1), 2005 (1), 2006 (1), 2007 (1), 2008 (2), 2009 (1), 2010 (2), 2011 (3), 2012 (2), 2014 (2), 2015 (3), 2017 (2), 2018 (3), 2019 (3)

Рафаэль Надаль – 15

  • 2005 (2), 2006 (2), 2007 (2), 2008 (1), 2009 (2), 2010 (1), 2011 (2), 2012 (4), 2013 (1), 2014 (3), 2017 (1), 2018 (2), 2019 (1), 2020 (2), 2022 (2)

Новак Джокович рейтинг ATP рекорд Роджер Федерер Рафаэль Надаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
