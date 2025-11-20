ATP20 ноября 2025, 23:31 |
28
0
Джокович превзошел Федерера и Надаля по завершенным сезонам в топ-4
Новак в 16-й раз завершил год в первой четверке рейтинга АТР
20 ноября 2025, 23:31 |
28
0
Именитый сербский теннисист Новак Джокович занял четвертое место в рейтинге АТР по итогам 2025 года.
Джокович в 16-й раз завершил сезон в топ-4 и установил рекорд по этом показателю, обойдя Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. У легендарных швейцарца и испанца по 15 таких сезонов.
Новак Джокович – 16
- 2007 (3), 2008 (3), 2009 (3), 2010 (3), 2011 (1), 2012 (1), 2013 (2), 2014 (1), 2015 (1), 2016 (2), 2018 (1), 2019 (2), 2020 (1), 2021 (1), 2023 (1), 2025 (4)
Роджер Федерер – 15
- 2003 (2), 2004 (1), 2005 (1), 2006 (1), 2007 (1), 2008 (2), 2009 (1), 2010 (2), 2011 (3), 2012 (2), 2014 (2), 2015 (3), 2017 (2), 2018 (3), 2019 (3)
Рафаэль Надаль – 15
- 2005 (2), 2006 (2), 2007 (2), 2008 (1), 2009 (2), 2010 (1), 2011 (2), 2012 (4), 2013 (1), 2014 (3), 2017 (1), 2018 (2), 2019 (1), 2020 (2), 2022 (2)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 ноября 2025, 14:42 303
В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте
Футбол | 20 ноября 2025, 18:50 8
Эксперты оценивают шансы команды Реброва как 42.6% вероятности
Теннис | 20.11.2025, 18:30
Футбол | 20.11.2025, 10:24
Футбол | 20.11.2025, 15:00
Комментарии 0
Популярные новости
20.11.2025, 07:53 2
19.11.2025, 06:05 5
19.11.2025, 07:58 12
19.11.2025, 09:00
19.11.2025, 04:49 1
19.11.2025, 16:01 17
19.11.2025, 05:55 7
20.11.2025, 05:42 3