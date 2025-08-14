Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы

Определен соперник киевского Динамо в 4-м раунде квалификации (Q4) Лиги Европы.

В противостоянии Q3 Лиги Европы Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс (3:1) после гостевой победы (2:1).

Маккаби Тель-Авив стал соперником киевского Динамо в Q4 Лиги Европы. Матчи пройдут 21 и 28 августа (первая игра для киевлян – выездная).

Интересно, что обе игры пройдут на фактически нейтральных аренах. Маккаби Т-А принимает соперников в сербском городе Бачка-Топола, а киевская команда играет в польском Люблине.

Победитель выйдет в основной раунд Лиги Европы, а проигравшая команда осенью будет играть в Лиге конференций.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Шахар, 37, 45+2, Давида, 69 – Мбонг, 43

Инфографика