Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Лига Европы
Проходит дальше Маккаби Тель-Авив
14.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 3 : 1
Хамрун Спартанс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 августа 2025, 22:59 | Обновлено 14 августа 2025, 23:23
4741
6

Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы

Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс

14 августа 2025, 22:59 | Обновлено 14 августа 2025, 23:23
4741
6
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
ФК Маккаби Тель-Авив

Определен соперник киевского Динамо в 4-м раунде квалификации (Q4) Лиги Европы.

В противостоянии Q3 Лиги Европы Маккаби Тель-Авив второй раз обыграл Хамрун Спартанс (3:1) после гостевой победы (2:1).

Маккаби Тель-Авив стал соперником киевского Динамо в Q4 Лиги Европы. Матчи пройдут 21 и 28 августа (первая игра для киевлян – выездная).

Интересно, что обе игры пройдут на фактически нейтральных аренах. Маккаби Т-А принимает соперников в сербском городе Бачка-Топола, а киевская команда играет в польском Люблине.

Победитель выйдет в основной раунд Лиги Европы, а проигравшая команда осенью будет играть в Лиге конференций.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Шахар, 37, 45+2, Давида, 69 – Мбонг, 43

Инфографика

По теме:
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы
ФОТО. Туран обезумел. Очеретько получил красную в матче с Панатинаикосом
Лига Европы Маккаби Тель-Авив Динамо Киев Хамрун Спартанс статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кого оценили в 9.0? Известны оценки за матч Пакш – Полесье
Футбол | 14 августа 2025, 23:10 0
Кого оценили в 9.0? Известны оценки за матч Пакш – Полесье
Кого оценили в 9.0? Известны оценки за матч Пакш – Полесье

Украинская команда уступила со счетом 2:1, но прошла дальше

Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 14 августа 2025, 07:17 21
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста

«Вишни» проявляют интерес к Батагову

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Футбол | 14.08.2025, 00:13
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Камбек за трофеем. ПСЖ вырвал Суперкубок УЕФА в серии пенальти
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 17:54
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Der Gartenzwerg
Динамо програє
Ответить
0
Ukraine
З ким Динамо буде грати коли програє Маккабі?
Ответить
-1
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
Энрике отреагировал на уход Доннаруммы из ПСЖ накануне матча за Суперкубок
12.08.2025, 23:22 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем