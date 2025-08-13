Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маккаби Т-А – Хамрун. Соперник Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
14.08.2025 21:00 - : -
13 августа 2025, 17:28
283
0

Смотрите видеотрансляцию ответного матча Q3 Лиги Европы 14 августа в 21:00 по Киеву

ФК Маккаби Тель-Авив

14 августа состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Маккаби Тель-Авив (Израиль) и Хамрун Спартанс (Мальта).

Поединок состоится на стадионе TSC Arena в городе Бачка Топола. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между этими коллективами завершилась со счетом 2:1 в пользу израильского клуба.

Победитель противостояния в Q4 еврокубка поборется против киевского Динамо, которое 12 числа вылетело из отбора к Лиги чемпионов от Пафоса (0:1, 0:2).

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
