14 августа на ТСК Арена (Бачка-Тополя) пройдет ответный матч 1/2 финала квалификации Лиги Европы, в котором Маккаби Тель-Авив встретится с Хамрун Спартанс. Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Маккаби Тель-Авив

Команда давно на виду и собрала внушительный перечень трофеев. А в последнее время и вовсе доминирует: защитила весной чемпионский титул, прибавив и другие национальные трофеи. Но сейчас картина иная, и начинался новый цикл. Сначала проиграли в Суперкубке страны 1:2 Хапоэль Беер-Шеве. А потом участие в Лиге чемпионов ограничился единственным раундом квалификации. Там проиграли Пафосу, пусть и не без невезения. После ничьей в Кипре к середине первого тайма остались без сразу двух голкиперов - и проиграли 0:1.

Но хотя бы на Мальте смогли переломить ситуацию и добились минимальной, волевой победы, буквально вырвав ее. Теперь достаточно не проиграть на нейтральном поле.

Хамрун Спартанс

Клуб, с одной стороны, не зря считается одним из наиболее успешным на родине. С другой, чемпионом ему помог стать весной регламент. Мальтийцы решили разыгрывать титул в противостоянии четверки лучших. И футболисты, как раз замкнув квартет, за счет пары побед получили золото.

Казалось бы, умение играть на вылет должно было бы помочь сейчас. Но пока что на международной арене ничего не получается. С киевским Динамо (что потом без шансов вылетит как раз от Пафоса) получали по три гола в каждом из поединков. Казалось бы, хотя бы в Лиге Европы есть шансы, ведь дома команда открывала счет, причем на 71-й минуте - реализовали пенальти. Но там успели пропустить дважды и проиграть. Причем итоговые 2:1 Мэдмон оформил на шестой добавленной к матчу минуте.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе команды провели первый очный поединок между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для номинальных хозяев арены. Они должны выиграть увереннее, чем на выезде (2:1) - рекомендуем ставить на то, что в итоге будет оформлено фору -1,5 гола (коэффициент - 1,6).