Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маккаби Тель-Авив – Хамрун Спартанс – 3:1. Вышли на Динамо. Видео голов
Лига Европы
Проходит дальше Маккаби Тель-Авив
14.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 3 : 1
Хамрун Спартанс
Лига Европы
15 августа 2025, 19:00 | Обновлено 15 августа 2025, 19:13
51
0

Маккаби Тель-Авив – Хамрун Спартанс – 3:1. Вышли на Динамо. Видео голов

Следующим соперником Маккаби Тель-Авив станет киевское Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 августа, в городе Бачка-Топола (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. Маккаби Тель-Авив принимал мальтийский клуб Хамрун Спартанс.

Футбольные клубы Израиля матчи еврокубком вынуждены проводить на нейтральных полях. Маккаби Тель-Авив играет в Сербии.

Маккаби Тель-Авив открыл счет на 37-й минуте. Мальтийский клуб ответил голом Джозефа Мбонга. Однако забитый Идо Шахаром мяч снова вывел вперед команду из Израиля.

После перерыва Ошер Давида закрепил преимущество Маккаби. Ответить Хамрун Спартанс уже не сумел.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы Маккаби Тель-Авив сыграет с киевским «Динамо». Первый поединок пройдет 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Сербия

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Шахар, 37, 45+2, Давида, 69 – Мбонг, 43

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Ошер Давида (Маккаби Тель-Авив).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Идо Шахар (Маккаби Тель-Авив).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Мбонг (Хамрун Спартанс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Идо Шахар (Маккаби Тель-Авив).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
