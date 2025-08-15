Маккаби Тель-Авив – Хамрун Спартанс – 3:1. Вышли на Динамо. Видео голов

В четверг, 14 августа, в городе Бачка-Топола (Сербия) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. Маккаби Тель-Авив принимал мальтийский клуб Хамрун Спартанс.

Футбольные клубы Израиля матчи еврокубком вынуждены проводить на нейтральных полях. Маккаби Тель-Авив играет в Сербии.

Маккаби Тель-Авив открыл счет на 37-й минуте. Мальтийский клуб ответил голом Джозефа Мбонга. Однако забитый Идо Шахаром мяч снова вывел вперед команду из Израиля.

После перерыва Ошер Давида закрепил преимущество Маккаби. Ответить Хамрун Спартанс уже не сумел.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы Маккаби Тель-Авив сыграет с киевским «Динамо». Первый поединок пройдет 21 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Сербия

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Хамрун Спартанс (Мальта) – 3:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Шахар, 37, 45+2, Давида, 69 – Мбонг, 43