  Утрехт – Серветт – 2:1. Соперник для Шахтера. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше Утрехт
14.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 1
Серветт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
15 августа 2025, 18:11 | Обновлено 15 августа 2025, 18:20
224
0

Утрехт – Серветт – 2:1. Соперник для Шахтера. Видео голов и обзор матча

«Утрехт» во второй раз обыграл «Серветт»

Утрехт – Серветт – 2:1. Соперник для Шахтера. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 14 августа, в городе Утрехт (Нидерланды) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Утрехт» принимал швейцарский «Серветт».

Перед ответным матчем «Утрехт» чувствовал себя достаточно уверенно. Ведь в первом поединке команда обыграла «Серветт» со счетом 3:1.

Выиграл «Утрехт» и домашний поединок. На дубль Виктора Йенсена «Серветт» смог ответил лишь голом Абли Джеллоу.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы «Утрехт» сыграет с клубом «Зриньски». Первый поединок пройдет в Боснии и Герцеговине 21 августа. «Серветт» в квалификации Лиги конференций сыграет с «Шахтером».

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Нидерланды

Утрехт (Нидерланды) – Серветт (Швейцария) – 2:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 57, 74 – Джеллоу, 80

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! С пенальти забил Абли Джаллоу (Серветт).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Йенсен (Утрехт).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Йенсен (Утрехт).
По теме:
Дрита – ФКСБ – 1:3. Забили на 1-й минуте. Видео голов и обзор матча
Рух – Оболонь. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Маккаби Тель-Авив – Хамрун Спартанс – 3:1. Вышли на Динамо. Видео голов
Лига Европы видео голов и обзор Утрехт Серветт Шахтер Донецк
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
