Утрехт – Серветт – 2:1. Соперник для Шахтера. Видео голов и обзор матча

В четверг, 14 августа, в городе Утрехт (Нидерланды) состоялся ответный матч квалификации Q3 Лиги Европы 2025/26. «Утрехт» принимал швейцарский «Серветт».

Перед ответным матчем «Утрехт» чувствовал себя достаточно уверенно. Ведь в первом поединке команда обыграла «Серветт» со счетом 3:1.

Выиграл «Утрехт» и домашний поединок. На дубль Виктора Йенсена «Серветт» смог ответил лишь голом Абли Джеллоу.

В четвертом раунде квалификации Лиги Европы «Утрехт» сыграет с клубом «Зриньски». Первый поединок пройдет в Боснии и Герцеговине 21 августа. «Серветт» в квалификации Лиги конференций сыграет с «Шахтером».

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3. Ответный матч. 14 августа, Нидерланды

Утрехт (Нидерланды) – Серветт (Швейцария) – 2:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 57, 74 – Джеллоу, 80

