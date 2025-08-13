Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Утрехт – Серветт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Утрехт
14.08.2025 21:00 - : -
Серветт
13 августа 2025, 15:30 | Обновлено 13 августа 2025, 16:11
Утрехт – Серветт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 14 августа в 21:00 по Киеву

В четверг, 14 августа состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между нидерландским «Утрехтом» и швейцарским «Серветтом». По киевскому времени поединок начнется в 21:00. Первая игра завершилась победой «Утрехта» со счетом 3:1.

Утрехт

За 34 игры чемпионата в прошлом сезоне коллектив набрал 64 очка и занял 4 место, отстав от топ-3 и квалификации Лиги чемпионов на 4 зачетных пункта. Также ничего особенного команда не показала в Кубке Нидерландов, где она вылетела от «Хераклеса» на стадии ¼ финала.

Во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы, откуда нидерландцы начали свою еврокубковую кампанию этого сезона, «Утрехт» одолел молдавский «Шериф» со счетом 7:2.

Серветт

В швейцарской Суперлиге в прошлом сезоне «Серветт» занял 2-ю строчку, получив 63 очка за 38 игр. От чемпиона «Базеля» команду отделяло 10 зачетных пунктов. В кубке коллектив вылетел очень рано, в 1/16 финала после поражения аутсайдера второго дивизиона «Шаффхаузен».

Во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Серветт» потерпел поражение против «Виктории Пльзень» с общим счетом 3:2. За 3 игры нового розыгрыша национальной лиги швейцарцы получили только 1 очко.

Личные встречи

Кроме поединка на прошлой неделе команды ни разу не играли между собой.

Интересные факты

  • В 6 официальных играх нового сезона «Серветт» одержал лишь 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения.
  • «Утрехт» забил 62 мяча в прошлом сезоне Эредивизе – 4-й лучший показатель среди всех команд.
  • Беспроигрышная домашняя серия «Утрехта» длится уже 6 официальных поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу «Утрехта» с коэффициентом 1.55.

Утрехт
14 августа 2025 -
21:00
Серветт
Победа Утрехта 1.55 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
