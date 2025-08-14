Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций.

В Q3 Лиги Европы Серветт проиграл Утрехту второй раз (1:3 и 1:2) и перешел в Лигу конференций.

Швейцарский Серветт станет оппонентом Шахтера в Q4 ЛК в случае поражения горняков от Панатинаикоса в Q3 ЛЕ.

Если же Шахтер пройдет греческий барьер, то соперником в Q4 ЛЕ будет турецкий Самсунспор.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Утрехт (Нидерланды) – Серветт (Швейцария) – 2:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 57, 74 – Джеллоу, 80

Инфографика