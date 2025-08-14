Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Лига Европы
Проходит дальше Утрехт
14.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 1
Серветт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 августа 2025, 23:12 | Обновлено 14 августа 2025, 23:17
5426
2

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций

Серветт проиграл Утрехту и станет оппонентом Шахтера в случае поражения горняков

14 августа 2025, 23:12 | Обновлено 14 августа 2025, 23:17
5426
2
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
ФК Серветт

Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций.

В Q3 Лиги Европы Серветт проиграл Утрехту второй раз (1:3 и 1:2) и перешел в Лигу конференций.

Швейцарский Серветт станет оппонентом Шахтера в Q4 ЛК в случае поражения горняков от Панатинаикоса в Q3 ЛЕ.

Если же Шахтер пройдет греческий барьер, то соперником в Q4 ЛЕ будет турецкий Самсунспор.

Лига Европы. Квалификация Q3

Ответные матчи, 14 августа

Утрехт (Нидерланды) – Серветт (Швейцария) – 2:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 57, 74 – Джеллоу, 80

Инфографика

По теме:
Шахтер в основное время не проигрывает греческим командам в еврокубках
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
Лига Европы Лига конференций Утрехт Серветт Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
Футбол | 14 августа 2025, 06:27 4
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА

Маркиньос поступил достаточно неожиданно

ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14 августа 2025, 09:14 4
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»

Дерек – о поединке между Итаумой и Уайтом

Шахтер и Панатинаикос определят участника Q4 Лиги Европы в серии пенальти
Футбол | 14.08.2025, 23:40
Шахтер и Панатинаикос определят участника Q4 Лиги Европы в серии пенальти
Шахтер и Панатинаикос определят участника Q4 Лиги Европы в серии пенальти
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Бокс | 14.08.2025, 00:45
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 14.08.2025, 17:54
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Шахтер – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
a.fedorenko1953
Ну Кроти голандців завжди проходили))))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
Один из лучших боксеров последних лет заинтересован в бою с Усиком
13.08.2025, 03:03
Бокс
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
Итоги жеребьевки 1/32 финала Кубка Украины. Уже вступают в игру клубы УПЛ
13.08.2025, 16:00 12
Футбол
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
ФОТО. Первая встреча Забарного с Сафоновым. Оба тренировались вместе
13.08.2025, 01:52 28
Футбол
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем