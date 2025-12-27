Саудовская Аравия27 декабря 2025, 18:29 | Обновлено 27 декабря 2025, 18:30
ВИДЕО. Отмененный гол: как судья украл хет-трик у Роналду
Празднование Криштиану прервала система VAR
Известный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился третьим голом в матче против клуба «Аль-Ахдуд», однако главный судья отменил взятие ворот после просмотра видеоповторов.
Забив два мяча в первом тайме, Роналду оформил и третий гол на 66-й минуте.
Криштиану даже успел отпраздновать хет-трик, но помощники судьи подсказали ему проверить видеоповтор.
Благодаря системе VAR главный судья зафиксировал нарушение правил и отменил гол.
