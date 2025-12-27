Известный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился третьим голом в матче против клуба «Аль-Ахдуд», однако главный судья отменил взятие ворот после просмотра видеоповторов.

Забив два мяча в первом тайме, Роналду оформил и третий гол на 66-й минуте.

Криштиану даже успел отпраздновать хет-трик, но помощники судьи подсказали ему проверить видеоповтор.

Благодаря системе VAR главный судья зафиксировал нарушение правил и отменил гол.

ВИДЕО. Отмененный гол: как судья украл хет-трик у Роналду