Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Саудовская Аравия
27 декабря 2025, 18:29 | Обновлено 27 декабря 2025, 18:30
ВИДЕО. Отмененный гол: как судья украл хет-трик у Роналду

Празднование Криштиану прервала система VAR

27 декабря 2025, 18:29 | Обновлено 27 декабря 2025, 18:30
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился третьим голом в матче против клуба «Аль-Ахдуд», однако главный судья отменил взятие ворот после просмотра видеоповторов.

Забив два мяча в первом тайме, Роналду оформил и третий гол на 66-й минуте.

Криштиану даже успел отпраздновать хет-трик, но помощники судьи подсказали ему проверить видеоповтор.

Благодаря системе VAR главный судья зафиксировал нарушение правил и отменил гол.

По теме:
Львы и леопарды обменялись укусами. Садио Мане спас Сенегал от поражения
Дубль Роналду и украденный гол: Аль-Наср разгромил соперника
ВИДЕО. Егор Ярмолюк отличился вторым результативным действием в сезоне АПЛ
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
