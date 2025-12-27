Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
27 декабря 2025, 18:29 |
ФОТО. Ламин Ямаль оказался в центре скандала из-за рекламного контракта

Ламин Ямаль допустил ошибку...

ФОТО. Ламин Ямаль оказался в центре скандала из-за рекламного контракта
Instagram. Ламин Ямаль

Молодая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль допустил неловкую ошибку, которая может дорого ему обойтись. В одном из недавних видео на YouTube футболист, являющийся глобальным амбассадором бренда Oppo, был замечен с iPhone, а также с наушниками Beats – брендом, принадлежащим Apple.

На эпизод обратили внимание пользователи соцсетей и профильные аккаунты, после чего ситуация быстро разошлась в медиапространстве. По информации инсайдеров, компания Oppo якобы рассматривает возможность расторжения контракта с Ямалем из-за нарушения имиджевых обязательств, прописанных в соглашении.

Инцидент произошел на раннем этапе карьеры 18-летнего футболиста и уже получил характеристику «дорогого урока вне поля». Пока ни сам Ямаль, ни представители Oppo официально ситуацию не комментировали.

Напомним, Ламин Ямаль считается одним из самых перспективных игроков мира и активно привлекает внимание не только футбольных, но и крупных коммерческих брендов.

Максим Лапченко
Saar
Ну хз. Мені пох на цього поца.
