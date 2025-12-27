ФОТО. Ламин Ямаль оказался в центре скандала из-за рекламного контракта

Молодая звезда «Барселоны» Ламин Ямаль допустил неловкую ошибку, которая может дорого ему обойтись. В одном из недавних видео на YouTube футболист, являющийся глобальным амбассадором бренда Oppo, был замечен с iPhone, а также с наушниками Beats – брендом, принадлежащим Apple.

На эпизод обратили внимание пользователи соцсетей и профильные аккаунты, после чего ситуация быстро разошлась в медиапространстве. По информации инсайдеров, компания Oppo якобы рассматривает возможность расторжения контракта с Ямалем из-за нарушения имиджевых обязательств, прописанных в соглашении.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Инцидент произошел на раннем этапе карьеры 18-летнего футболиста и уже получил характеристику «дорогого урока вне поля». Пока ни сам Ямаль, ни представители Oppo официально ситуацию не комментировали.

Напомним, Ламин Ямаль считается одним из самых перспективных игроков мира и активно привлекает внимание не только футбольных, но и крупных коммерческих брендов.