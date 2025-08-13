Итоги раунда Q3 Лиги чемпионов. Дальше без Динамо: определены все пары Q4

Вечером 12 августа состоялись ответные матчи квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26.

По их итогам определены пары Q4. 14 команд в 4-м раунде ЛЧ разыграют 7 путевок в основной этап.

Киевское Динамо после домашнего поражения (0:1) на выезде пропустило два мяча и уступило Пафосу (0:2). Голы забили Мислав Оршич и Жоау Коррейя. Пафос вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с Црвеной Звездой.

Динамо перешло в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре, ответный матч – 14 августа в сербском городе Бачка-Топола).

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Ответный матч, 12 августа

Пафос (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Мислав Оршич, 2, Жоау Коррейя, 55

Карабах (Азербайджан) – Шкендия (Северная Македония) – 5:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Цаке, 16 (автогол), Кади, 18, Ахундзаде, 33, Янкович, 35 (пен), Леандру Андраде, 59 – Тамба, 10

Виктория Пльзень (Чехия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1 (первый матч – 0:3)

Голы: Дуросинми, 41, Маркович, 83 – Кэмерон, 60

Копенгаген (Дания) – Мальме (Швеция) – 5:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Уэскас, 31, Роберт, 43, 69, Эльюнусси, 51, Маттссон, 67

Фенербахче (Турция) – Фейеноорд (Нидерланды) – 5:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Браун, 44, Дуран, 45+2, Фред, 55, Эн-Несири, 83, Талиска, 90+5 – Ватанабе, 41, 89

Брюгге (Бельгия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 3:2 (первый матч – 1:0)

Голы: Сейс, 61, Форбс, 83, Ванакен, 90+4 – Расмуссен, 18, Байду, 42

Слован (Словакия) – Кайрат (Казахстан) – 1:0, пен. 3:4 (первый матч – 0:1)

Гол: Мак, 30

Ференцварош (Венгрия) – Лудогорец (Болгария) – 3:0 (первый матч – 0:0)

Голы: Варга, 38, 79, Салаи, 86

Бенфика (Португалия) – Ницца (Франция) – 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Аурснес, 18, Шельдеруп, 27

Црвена Звезда (Сербия) – Лех (Польша) – 1:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Ндиайе, 45+1 (пен) – Исхак, 90+3

Все результаты Q3 ЛЧ

Пары Q4 Лиги чемпионов

Путь чемпионов

Ференцварош (Венгрия) – Карабах (Азербайджан)

Црвена Звезда (Сербия) – Пафос (Кипр)

Буде-Глимт (Норвегия) – Штурм Грац (Австрия)

Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан)

Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания)

Путь представителей лиг

Фенербахче (Турция) – Бенфика (Португалия)

Рейнджерс (Шотландия) – Брюгге (Бельгия)

Инфографика