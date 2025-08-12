12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле в матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26 встречались Пафос из Кипра и киевское Динамо.

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

В ответной встрече Динамо пропустило два мяча и уступило Пафосу (0:2). Голы забили Мислав Оршич и Жоау Коррейя.

Динамо перешло в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Ответный матч. Лимасол (Кипр), 12 августа

Пафос (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0

Голы: Мислав Оршич, 2, Жоау Коррейя, 55

Первый матч – 1:0

