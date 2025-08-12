Пафос – Динамо – 2:0. Безнадежная игра. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле в матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26 встречались Пафос из Кипра и киевское Динамо.
Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).
В ответной встрече Динамо пропустило два мяча и уступило Пафосу (0:2). Голы забили Мислав Оршич и Жоау Коррейя.
Динамо перешло в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).
Лига чемпионов. Квалификация Q3
Ответный матч. Лимасол (Кипр), 12 августа
Пафос (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
Голы: Мислав Оршич, 2, Жоау Коррейя, 55
Первый матч – 1:0
Видео голов и обзор матча
Инфографика
События матча
