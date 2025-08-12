Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пафос – Динамо – 2:0. Безнадежная игра. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Проходит дальше Пафос
12.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 0
Динамо Киев
Лига чемпионов
12 августа 2025, 22:29 | Обновлено 12 августа 2025, 22:32
Смотрите видеообзор поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле в матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26 встречались Пафос из Кипра и киевское Динамо.

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

В ответной встрече Динамо пропустило два мяча и уступило Пафосу (0:2). Голы забили Мислав Оршич и Жоау Коррейя.

Динамо перешло в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре).

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Ответный матч. Лимасол (Кипр), 12 августа

Пафос (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0

Голы: Мислав Оршич, 2, Жоау Коррейя, 55

Первый матч – 1:0

Видео голов и обзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Коррейя (Пафос).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Пафос).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
