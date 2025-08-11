Пафос – Динамо. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Во вторник, 12 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Пафос» и «Динамо». Поединок пройдет в Лимасоле на «Лимасол Арене», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
Первая дуэль соперников завершилась минимальной победой кипрской команды. Теперь киевлянам нужно в гостевом поединке исправлять ситуацию, чтобы выйти в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов. В минувший уик-энд «бело-синие» провели матч УПЛ против «Руха», в котором разгромили львовян со счетом 5:1.
Виталий Буяльский, полузащитник «Динамо»:
«Уверен, что мы, как команда, психологически готовы к игре. Будет совсем другая игра по сравнению с нашим первым поединком в Польше».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Пафос» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.
20:00
