Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пафос – Динамо. Текстовая трансляция матча
Лига Чемпионов
Пафос
12.08.2025 20:00 - : -
Динамо Киев
Лига чемпионов
11 августа 2025, 22:05 | Обновлено 11 августа 2025, 22:06
Пафос – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Пафос – Динамо. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

Во вторник, 12 августа, состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Пафос» и «Динамо». Поединок пройдет в Лимасоле на «Лимасол Арене», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Первая дуэль соперников завершилась минимальной победой кипрской команды. Теперь киевлянам нужно в гостевом поединке исправлять ситуацию, чтобы выйти в следующую стадию квалификации Лиги чемпионов. В минувший уик-энд «бело-синие» провели матч УПЛ против «Руха», в котором разгромили львовян со счетом 5:1.

Виталий Буяльский, полузащитник «Динамо»:

«Уверен, что мы, как команда, психологически готовы к игре. Будет совсем другая игра по сравнению с нашим первым поединком в Польше».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Пафос» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Пафос
12 августа 2025 -
20:00
Динамо Киев
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
