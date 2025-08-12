Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Лига Чемпионов
Проходит дальше Пафос
12.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 0
Динамо Киев
Лига чемпионов
12 августа 2025, 22:59 | Обновлено 12 августа 2025, 23:13
5501
25

ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»

Коуч Динамо дал пресс-конференцию после проигрыша в матче против Пафоса

ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2:

– Удивил ли вас чем-то «Пафос» в сегодняшней игре?

– Больше всего меня удивила наша игра.

– Какое звено в «Динамо» вы сейчас считаете самым слабым?

– Нам нужно усиливать все звенья. Если мы говорим о команде, то нужно учитывать то, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, нужно очень существенно усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно.

– Какова ситуация с Денисом Поповым? Как он себя чувствует?

– Его беспокоит икроножная мышца, он почувствовал ее и попросил замену. Он нам об этом сообщил, и мы уже были готовы к тому, что у него может возникнуть проблема.

ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского

Видеообзор матча: Пафос – Динамо – 2:0

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Коррейя (Пафос).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Пафос).
Динамо Киев Александр Шовковский пресс-конференция выбор редакции Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 25
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1970
Ой! Ти диви. Нікого не здивувала а його здивувала...Це шлях в нікуди... може у відставку?
Ответить
+13
Показать Скрыть 1 ответ
Rabotnichki
А те, що гравці не розвиваються, а деградують його не здивувало! Хто з цього складу став краще грати ніж рік тому? Навіщо такий тренер при якому гравці починають грати гірше?
Ответить
+11
Перший Серед Рівних
Вот так вот с руками за спиной он и простоял весь матч. Когда все другие тренеры бегают возле бровки, руководят командой, подсказывают, показывают, кричат. У этого такое впечатление было вообще ноль идей в голове как что-то поменять или полностью упал духом и смирился после первого гола, что тоже характеризует его не лучшим образом. 
Ответить
+9
Показать Скрыть 1 ответ
Victor673256ua
"Нам потрібно підсилювати усі ланки", - сказав Шовковський. Згоден. І почати можна з тренерської
Ответить
+8
Dimaryz81
То есть в тренере проблему он не видит?
Ответить
+8
Nikos
Такі  самі не йдуть (Ребров) їх потрібно гнати сраною мітлою.
Ответить
+7
Андрей⚒️
Кем усилится когда скауты такие же динамовские сердца? Ну возьмут лонвейка и париса, и что?
Ответить
+7
Pinhead
Какое же говно что Суркис, что шовковский, прости меня Господи....
Ответить
+6
MIRRA
Можна подумати, що в попередніх матчах була інша гра....
Ответить
+6
kondrat09
Краще грати на рівних в Лізі Конференцій,ніж всяким  Ференцварошам програвати по 0:4 в Лізі Європи!!!!!!!!!!
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Iigor6583
Він же цих безхребетних бездар тренерує не перший рік і повинен був оприділити, що ці бражки, дубінчаки, попови, тимчики і Ко кривоногі тихоходи, як можуть грати тільки проти водокачки типу Руху, який сам собі голи забиває. Так що, Сошо показав свою профнепридатність. Йому потрібно йти на вихід разом з цими безхребетеими нездарами.
Ответить
+4
Alex86 1
Может стоит начать с тш?
Ответить
+4
Показать Скрыть 2 ответа
Saltovka
Сначало надо сепара суркиса выгнать из динама!
Ответить
+3
FootFoodBol
Тока откровенным тормозам одной игры мало что б удивиться
Ответить
+2
Volk
Навіщо те підсилення? В ЧУ всё добре. Наступного року спробуєте ще раз
Ответить
+1
Тарас Вінцковський
Шовковський мимоволі оголосив вирок школі підготовки "Динамо", яка не вміє готувати якісних футболістів.
Ответить
0
Александр Бондарь
Саша иди нах
Ответить
0
roman75zpr
А де  вибачення перед вболювальниками, агов, здивований?! 
Ответить
0
Оберст
Пафосный 🤡
Ответить
-1
MIRRA
таким шлаком жоден тренер не дасть результату
Ответить
-2
