ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
Коуч Динамо дал пресс-конференцию после проигрыша в матче против Пафоса
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2:
– Удивил ли вас чем-то «Пафос» в сегодняшней игре?
– Больше всего меня удивила наша игра.
– Какое звено в «Динамо» вы сейчас считаете самым слабым?
– Нам нужно усиливать все звенья. Если мы говорим о команде, то нужно учитывать то, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, нужно очень существенно усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно.
– Какова ситуация с Денисом Поповым? Как он себя чувствует?
– Его беспокоит икроножная мышца, он почувствовал ее и попросил замену. Он нам об этом сообщил, и мы уже были готовы к тому, что у него может возникнуть проблема.
ВИДЕО. Пресс-конференция Александра Шовковского
Видеообзор матча: Пафос – Динамо – 2:0
События матча
