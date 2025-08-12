ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы представителей СМИ на пресс-конференции после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса», в котором киевская команда уступила со счетом 0:2:

– Удивил ли вас чем-то «Пафос» в сегодняшней игре?

– Больше всего меня удивила наша игра.

– Какое звено в «Динамо» вы сейчас считаете самым слабым?

– Нам нужно усиливать все звенья. Если мы говорим о команде, то нужно учитывать то, что она состоит из игроков нашей академии и украинских исполнителей. Чтобы играть на самом высоком уровне, нужно очень существенно усиливаться. Потому что мы уступаем как индивидуально, так и в командных действиях. И это сегодня было видно.

– Какова ситуация с Денисом Поповым? Как он себя чувствует?

– Его беспокоит икроножная мышца, он почувствовал ее и попросил замену. Он нам об этом сообщил, и мы уже были готовы к тому, что у него может возникнуть проблема.

