Во вторник, 12 августа, в Лимасоле на стадионе «Лимасол Арена» состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют кипрский «Пафос» и киевское «Динамо». Стартовый свисток итальянского рефери Давиде Массы из Империи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Пафос



Кипрский «Пафос» победил в первом матче с минимальным преимуществом (1:0), что является плохой новостью для всех любителей украинского футбола. При этом назвать игру провальной для «Динамо» и чрезвычайно успешной для команды Хуана Карлоса Карседо также будет неверно. Украинский клуб имел достаточно возможностей для того, чтобы не просто избежать этого досадного поражения, но и победить. Однако после драки кулаками не машут – «Динамо» начнет игру с необходимости забивать гол для того, чтобы просто не вылететь по итогам основного времени. А там уж как пойдет.

А еще предстоит играть в очень сложных погодных условиях, которые на себе в полной мере мог ощутить донецкий «Шахтер» в первом матче против «Панатинайкоса» в столице Греции, которая относительно неподалеку. Когда пишут в прогнозе «чрезмерная жара», то под этим стоит подразумевать +35 °C непосредственно во время начала матча и чрезвычайную влажность, так как, в отличии от тех же «горняков», речь будет идти об игре на островах, а не континентальной части Европы. К такому попросту невозможно подготовиться.

Но на этом хорошие новости для «Пафоса» заканчиваются. Именно по причине жары на Кипре в это время сезон еще не успел стартовать, а матч первого тура нового розыгрыша местного чемпионата запланирован даже не на ближайшие, а на следующие за ними выходные. Таким образом для киприотов это будет всего лишь четвертая официальная игра с 24 мая, тогда как у «Динамо» – шестая в двух турнирах. При этом «Пафос» еще ни разу не проигрывал, а о том, насколько жарко бывает на Кипре, может рассказать «Маккаби» из Тель-Авива. Дай Бог, чтобы «Динамо» не выпала возможность спросить об этом у израильтян напрямую в следующем раунде квалификации.

Динамо Киев



Пока «Пафос» отдыхает, команда Александра Шовковского колесит по Европе на автобусах и самолетах, и при этом успевает играть в футбол раз в три-четыре дня. График – ужасный и обескураживающий, но если есть желание играть на международной арене, то придется как-то с этим справляться. И, наверное, худшее, что могло сделать «Динамо» в этом контексте, это проиграть в первом матче, который по погодным условиям в Польше покажется холодильной камерой, по сравнению с тем, с чем предстоит столкнуться командам на «Лимасол Арене».

Но прогноз погоды нынче доступен каждому желающему, поэтому тренерский штаб не просто так провел массированную ротацию из восьми футболистов стартового состава перед игрой против львовского «Руха». Впрочем, «желто-черные» показали такой уровень конкуренции, что и резервная команда «Динамо» в составе игроков академии клуба справилась бы с командой Ивана Федыка (5:1). Зато, удалось убить сразу двух зайцев – и «основа» отдохнула, и три очка в чемпионате лишними никогда не станут. Тем более, что «Шахтер» и «Полесье» своих баллов не досчитались.

С другой стороны, а что дал матч против «Руха» в контексте информации о состоянии своих подопечных для Шовковского? Какие проблемы образца первой игры против киприотов он поможет решить? Никакие. У «Динамо» как было уязвимое место на левом фланге атаки, которое против «Пафоса» пришлось закрывать Шапаренко, так оно и осталось – Кабаев даже против «Руха» сыграл неуверенные 69 минут, и тот же Брагару с замены выглядел куда интереснее. В то же самое время вернулся капитан Буяльский – это большой плюс, так как его с первых минут в Люблине не хватало. Осталось еще что-то придумать с реализацией собственных моментов, и можно претендовать на выход в следующий раунд.

История встреч



Футбольные пути киевского «Пафоса» и «Динамо» ранее пересекались один раз – на прошлой неделе, когда победила команда Хуана Карлоса Карседо (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний итальянец Давиде Масса из Империи, который имеет на своем счету 24 матча в основном раунде Лиге чемпионов, 17 матчей в Лиге Европы и 3 игры в Лиге конференций УЕФА. Боковыми рефери станут Филиппо Мели и Стефано Алассио, а резервным арбитром отработает Маттео Марченаро. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Марко Ди Белло, которому будет помогать Валерио Марини. У Массы есть опыт проведения матчей с участием украинских команд – поражение «Днепра-1» от АЕКа (0:3 / 2022), поражение «Шахтера» от «Порту» (1:3 / 2023) и победа национальной сборной над Румынией в товарищеском матче (4:3 / 2016).

Ориентировочные составы



«Пафос»: Неофитос – Пеллеас, Гольдар, Лукассен, Корея – Шуньич, Пепе – Оршич, Жажа – Танкович, Драгомир.

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Д. Попов, Тымчик – Шапаренко, Михайленко – Брагару, Буяльский, Ярмоленко – Ванат.