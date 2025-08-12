Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
Лига Чемпионов
Проходит дальше Пафос
12.08.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 2 : 0
Динамо Киев
Лига чемпионов
12 августа 2025, 21:57 | Обновлено 12 августа 2025, 22:31
Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре

Киевляне так и не забили в ворота «Пафоса»

Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» неделю назад собственноручно поставило себя на грань выживания в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, проиграв первый матч третьего раунда отбора кипрскому клубу под названием «Пафос». Команда Александра Шовковского уступила в Люблине с минимальным счетом (0:1), после чего у нее был матч чемпионата против львовского «Руха» в приближенном к резервному составе (5:1), а также тяжелая дорога в островную страну с адским, даже для этого времени года, климатом.

Все это в итоге привело к тому, что украинский чемпион на поле соперников чувствовал себя откровенно неловко. Уже на второй минуте «Динамо» пропустило тяжелый удар от соперников – причем снова само себе придумало проблемы на ровном месте. Нещерет и защитники не разобрались с забросом на правый фланг штрафной, чем воспользовались Танкович и Оршич, на которого нападающий «Пафоса» прострелил на пустые ворота.

Худшего старта матча и представить было трудно. Киевляне попытались атаковать в ответ, но где там – тот прострел Ярмоленко с правого фланга на Буяльского на ближнюю, который Виталий завершил неуверенным ударом в падении, и это был самый острый момент «Динамо» до завершения первого тайма. Вообще ничего не получалось в плане атаки, а о защите и говорить не приходилось – с такими пробелами, которые имели место у «бело-синих» сзади, один пропущенный гол до перерыва выглядел еще и неплохим результатом! Потому что всегда может быть хуже, а вот лучше... Это должен был продемонстрировать второй тайм.

И действительно, всегда может быть хуже. Киевляне это доказали на собственном примере. Безумной красоты гол киприоты могли организовать в ворота команды Шовковского еще в первом тайме усилиями Драгомира, который в падении пробил над воротами, но не менее эффектно в начале второй половины замкнул подачу Оршича с левого фланга на дальнего Коррея. Поэтому без красивых мячей зрители в этот вечер не остались.

А вот без содержательной игры в атаке со стороны «Динамо» остались в итоге все мы. И снова приходится говорить только об одном хорошем моменте – ударе Кабаева с правого края чужих владений мимо ближней штанги, хотя Ванат так и остался просить в центр передачу на пустые ворота сразу после второго пропущенного киевлянами гола. Яркий пример того, насколько растерянными выглядели игроки «Динамо» и после перерыва.

Дошло до того, что мы еще должны благодарить судьбу за то, что команда Шовковского сумела избежать разгрома. Точнее не так. Игроки «Динамо» своими ошибками в обороне только и делали, что провоцировали этот возможный разгром, а вот игроки «Пафоса» не пользовались возможностями, какими бы прекрасными они ни были. И когда соперник в ответственный момент позволяет себе запускать мяч даже над пустыми воротами, то это о многом говорит. Не в пользу украинского клуба на этот раз.

Далее киевское «Динамо» будет играть в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА против победителя пары «Хамрун» – «Маккаби» Тель-Авив, а кипрский «Пафос» разыграет путевку в Лигу чемпионов / Лигу Европы с сильнейшим из пары «Црвена Звезда» – «Лех».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Пафос» – «Динамо» – 2:0. Первый матч – 1:0.

Голы: Оршич (2), Коррея (55)

Предупреждения: Кина (90+4) – Ванат (40)

«Пафос»: Неофитос, Пилеас (Сема, 85), Лукассен, Гольдар, Коррея (Жажа, 67), Шуньич, Танкович (Андерсон, 60), Пепе, Бруно, Оршич (Ланга, 85), Драгомир (Кина, 67).

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Михавко, Попов (Биловар, 65), Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский (Герреро, 60), Кабаев (Пономаренко, 78), Ванат (Волошин, 78), Ярмоленко.

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион «Лимасол Арена» (Лимасол, Кипр)

ПАФОС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Коррейя (Пафос).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мислав Оршич (Пафос).
Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Пафос - Динамо отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Комментарии 194
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
turist86
Ганьба! Всіх в мішок і з моста! Шовковський, де заява на звільнення? 
Ответить
+27
Показать Скрыть 2 ответа
New Zealander
Какой же позор для Украины
Ответить
+23
AK.228
Епать его в рот… ну по другому не скажешь …
Суркис, ты доволен!?
Ответить
+21
Показать Скрыть 7 ответов
Volk
Ех, як же гарно бути гравцем Динамо.  Граєш з друзями в футбол.  Які результати, не важливо.  Зарплата космос,  бронь від війни. 
Ответить
+18
alonzo100333
Все, що потрібно знати про Динамо Шовковського було на 74 хвилині під час паузи на водопій - головний тренер Пафосу, при рахунку 3-0 на користь своєї команди, щось активно показує, розказує і жестикулює, стоячи в кругу своїх гравців. В цей же час фізрук Шовковський стоїть мовчки з руками за спиною, не знаючи що робити і що казати своїм гравцям. Навіщо він взагалі потрібен? Поставте будь-яке інше колишнє динамівське серце і результат буде той самий. Немає ні одного аспекту гри, в якому Динамо було б хоча б на рівні з кіпрською командою, програли по всім фронтам абсолютно. Найгірша гра ДК років за 10 яку я бачив.
Ответить
+15
Показать Скрыть 4 ответа
Sergei Aalst
Футбол Шовковского -навыход!!! ОЛЕНИ 
Ответить
+15
kadaad .
Было понятно, что Динамо не попадет в основную сетку ЛЧ, но что бы от киприотов, это полное дно!!! В ЛЕ Динамо будут сношать все кому не лень!!!
Ответить
+14
Показать Скрыть 2 ответа
jugulator
Вот это позорище. Это же надо было умудриться вылететь от Кипра, да еще и не забив ни одного гола. Причем у Пафоса состав почти в 5 раз дешевле, чем у Динамо!
Ответить
+14
Показать Скрыть 1 ответ
Leon Killer
Долго ехали,жарко,влажность...Понять и простить!
Ответить
+13
Пихарь Пумы
Пафос на пафосе изнасиловал киевскую Дырку 
Ответить
+13
Микола Унгурян
Єдине що зараз повинен був би зробити Шовковський це подати у відставку
Соснули пафосно, порнохаб відпочиває на фоні матчу пафос-динамо
Ответить
+11
Viktor Shuper
позорища! я атеїст, але горіти Суркісу в пеклі за те, на що він перетворив колись великий клуб!
Ответить
+11
Лига
Опозорилось динамо, но что-то даже мне за них стыдно болельщику Шахтёра
Ответить
+10
Harun Bakircioğlu
Даже не дошли до 4 стадии, где платят неплохие деньги в том числе за вылет, а значит деньги там не нужны никому. Их все устраивает. К тому же как обычно.. Кладем болт на Лигу Европы. Чтобы что? Чтобы выиграть чемпионат и попасть в ЛЧ, а потом слиться в ЛЧ ради Лиги Европы. Повторять до бесконечности.
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Frank Piter
Боже, ну и клоуны)) Эх, сейчас бы Шахтер с Динамкой местами в еврокубковых турнирах махнуть...
Ответить
+10
Умник
Куски дерьма.
Все от тренера до игроков.
В такое время. Проиграть можно по разному, но не с опущеными головами.
Пусть не ноют когда их смешивают с дерьмом. Они заслуживают это. 
Ответить
+9
Показать Скрыть 9 ответов
Обсервер Влад
Щиро співчуваю тим страждальцям, які зуміли подивитися цей матч з початку до кінця. Я наприклад 2 рази включав і більше 5 хвилин не витримував дивитися це знущання. Пора уже вводити нову категорію в класифікацію тортур - перегляд матчів Динамо - це ж кров з очей дивитися на гру цих калік
Ответить
+8
ТвояМамка
апхахах
убогие )00))
Ответить
+8
Перший Серед Рівних
К сожалению у нас там еще одно такое же Сердце национальную сборную тренирует, с примерно такой же игрой и таким же результатом.
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
vbrjkf
Шановні дописувачі ! Тепер позбирайтете каміння, яке ви кидали в Йожефа Сабо, коли він сказав , що ця команда не виграє у кіпріотів. Старий воїн - мудрий воїн! Ще по першій грі було видно, що ДК грає у стоячий футбол. Кіпр сьогодні просто декласував ДК, могли забити ще як мінімум 2 голи.  Нема слів - одні ємоції...  Хто там в черзі познущатись над Динамо...?           
Ответить
+7
