Пафосное прощание с ЛЧ. Динамо без шансов уступило на Кипре

Киевское «Динамо» неделю назад собственноручно поставило себя на грань выживания в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, проиграв первый матч третьего раунда отбора кипрскому клубу под названием «Пафос». Команда Александра Шовковского уступила в Люблине с минимальным счетом (0:1), после чего у нее был матч чемпионата против львовского «Руха» в приближенном к резервному составе (5:1), а также тяжелая дорога в островную страну с адским, даже для этого времени года, климатом.

Все это в итоге привело к тому, что украинский чемпион на поле соперников чувствовал себя откровенно неловко. Уже на второй минуте «Динамо» пропустило тяжелый удар от соперников – причем снова само себе придумало проблемы на ровном месте. Нещерет и защитники не разобрались с забросом на правый фланг штрафной, чем воспользовались Танкович и Оршич, на которого нападающий «Пафоса» прострелил на пустые ворота.

Худшего старта матча и представить было трудно. Киевляне попытались атаковать в ответ, но где там – тот прострел Ярмоленко с правого фланга на Буяльского на ближнюю, который Виталий завершил неуверенным ударом в падении, и это был самый острый момент «Динамо» до завершения первого тайма. Вообще ничего не получалось в плане атаки, а о защите и говорить не приходилось – с такими пробелами, которые имели место у «бело-синих» сзади, один пропущенный гол до перерыва выглядел еще и неплохим результатом! Потому что всегда может быть хуже, а вот лучше... Это должен был продемонстрировать второй тайм.

И действительно, всегда может быть хуже. Киевляне это доказали на собственном примере. Безумной красоты гол киприоты могли организовать в ворота команды Шовковского еще в первом тайме усилиями Драгомира, который в падении пробил над воротами, но не менее эффектно в начале второй половины замкнул подачу Оршича с левого фланга на дальнего Коррея. Поэтому без красивых мячей зрители в этот вечер не остались.

А вот без содержательной игры в атаке со стороны «Динамо» остались в итоге все мы. И снова приходится говорить только об одном хорошем моменте – ударе Кабаева с правого края чужих владений мимо ближней штанги, хотя Ванат так и остался просить в центр передачу на пустые ворота сразу после второго пропущенного киевлянами гола. Яркий пример того, насколько растерянными выглядели игроки «Динамо» и после перерыва.

Дошло до того, что мы еще должны благодарить судьбу за то, что команда Шовковского сумела избежать разгрома. Точнее не так. Игроки «Динамо» своими ошибками в обороне только и делали, что провоцировали этот возможный разгром, а вот игроки «Пафоса» не пользовались возможностями, какими бы прекрасными они ни были. И когда соперник в ответственный момент позволяет себе запускать мяч даже над пустыми воротами, то это о многом говорит. Не в пользу украинского клуба на этот раз.

Далее киевское «Динамо» будет играть в плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА против победителя пары «Хамрун» – «Маккаби» Тель-Авив, а кипрский «Пафос» разыграет путевку в Лигу чемпионов / Лигу Европы с сильнейшим из пары «Црвена Звезда» – «Лех».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч.

«Пафос» – «Динамо» – 2:0. Первый матч – 1:0.

Голы: Оршич (2), Коррея (55)

Предупреждения: Кина (90+4) – Ванат (40)

«Пафос»: Неофитос, Пилеас (Сема, 85), Лукассен, Гольдар, Коррея (Жажа, 67), Шуньич, Танкович (Андерсон, 60), Пепе, Бруно, Оршич (Ланга, 85), Драгомир (Кина, 67).

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Михавко, Попов (Биловар, 65), Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский (Герреро, 60), Кабаев (Пономаренко, 78), Ванат (Волошин, 78), Ярмоленко.

Арбитр: Давиде Масса (Италия)

Стадион «Лимасол Арена» (Лимасол, Кипр)

ПАФОС – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА