Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?
Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс
12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле в матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26 встречались Пафос из Кипра и киевское Динамо.
Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В ответной встрече Динамо пропустило два мяча и уступило Пафосу (0:2). Голы забили Мислав Оршич и Жоау Коррейя.
Пафос вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда (1:3 в первой игре).
Динамо перешло в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре, ответный матч – 14 августа в сербском городе Бачка-Топола).
Интересно, что Динамо уже играло с Хамрун Спартанс в Q2 ЛЧ и уверенно выиграло оба матча (3:0, 3:0).
Лига чемпионов. Квалификация Q3
Ответный матч. Лимасол (Кипр), 12 августа
Пафос (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0
Голы: Мислав Оршич, 2, Жоау Коррейя, 55
Первый матч – 1:0
Инфографика
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб хочет, чтобы Доннарумма покинул команду, а игрок считает, что это несправедливо
Украинец подписал с клубом пятилетний контракт
може разом з Шахтарем гратимуть в груповому турнірі ЛЄ.
а може і не може
это что же получается, Шахтёр может сыграть в Лиге Конференции, если не пройдет Панат?))