Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле в матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26 встречались Пафос из Кипра и киевское Динамо.

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

В ответной встрече Динамо пропустило два мяча и уступило Пафосу (0:2). Голы забили Мислав Оршич и Жоау Коррейя.

Пафос вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда (1:3 в первой игре).

Динамо перешло в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре, ответный матч – 14 августа в сербском городе Бачка-Топола).

Интересно, что Динамо уже играло с Хамрун Спартанс в Q2 ЛЧ и уверенно выиграло оба матча (3:0, 3:0).

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Ответный матч. Лимасол (Кипр), 12 августа

Пафос (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0

Голы: Мислав Оршич, 2, Жоау Коррейя, 55

Первый матч – 1:0

