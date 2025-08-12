Перешли во второй еврокубок. С кем Динамо сыграет в Лиге Европы?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
12 августа 2025, 21:59 | Обновлено 12 августа 2025, 22:26
Соперником киевского клуба станет Маккаби Тель-Авив или Хамрун Спартанс

ФК Динамо Киев

12 августа в 20:00 в кипрском Лимасоле в матче квалификации Q3 Лиги чемпионов 2025/26 встречались Пафос из Кипра и киевское Динамо.

Первая игра неделей ранее в польском Люблине завершилась поражением киевского клуба (0:1).

В ответной встрече Динамо пропустило два мяча и уступило Пафосу (0:2). Голы забили Мислав Оршич и Жоау Коррейя.

Пафос вышел в Q4 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Лех Познань – Црвена Звезда (1:3 в первой игре).

Динамо перешло в Q4 Лиги Европы, где соперником будет победитель пары Q3 ЛЕ Хамрун Спартанс – Маккаби Тель-Авив (1:2 в первой игре, ответный матч – 14 августа в сербском городе Бачка-Топола).

Интересно, что Динамо уже играло с Хамрун Спартанс в Q2 ЛЧ и уверенно выиграло оба матча (3:0, 3:0).

Лига чемпионов. Квалификация Q3

Ответный матч. Лимасол (Кипр), 12 августа

Пафос (Кипр) – Динамо Киев (Украина) – 2:0

Голы: Мислав Оршич, 2, Жоау Коррейя, 55

Первый матч – 1:0

Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Маккаби Тель-Авив Хамрун Спартанс Лех Познань Црвена Звезда
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Der Gartenzwerg
Нащо їм взагалі єврокубки? Можна спокійно в упл громити "збірні хлібокомбінатів" і не псувати нерви
Serggio007
Шо не суперник, то гранд.бля...🤣
vazazh
Кому цікаве таке гівно яе ДК? К маме бени авакяна цей клуб. В другу лігу УПЛ
DK02
правільний заголовок "кому в лізі європи програє динамо". не дякуйте.
DaVinci
В ЛК їм дорога з таким захистом і з такою трансферною кампанією
luceorius
 Нічого не залишається, як знову зосередитись на вутрішньому чемпіонаті. Іншого не дано. Апріорі.
andruha40
Позорище!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр Бондарь
Отрицательно попали в ЛЧ
MaximusOne
Без підсилення вони навіть Маккабі не пройдуть, потрібно як мінімум 5-6 трансферів.
Burevestnik
ну от і добре
 може разом з Шахтарем гратимуть в груповому турнірі ЛЄ.
а може і не може
Viktor Shuper
лишилась клоунада - ще цих дніщ не пройти 
2112
ПОЗОРИЩЕ !!!!!!!!!!
Александр Бондарь
Шо это за ментовские песни.Все знали Динамо как лучший клуб в Украине.И никто не говорил за судейство в чемпионате.А сейчас?
LexХХХ
Та вже краще з Маккабі. Суркіс з своїми може щось порішає🤣, а от якомусь Хамруну влітати не хочеться😞
GroundUnder
никогда не понимал этих "вторых" шансов для лузеров
это что же получается, Шахтёр может сыграть в Лиге Конференции, если не пройдет Панат?))
Микола Унгурян
Схоже що ДК налаштовано всіх порвати, правда в Лізі Конференцій
