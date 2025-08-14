Киченок прошла в полуфинал супертурнира в Цинциннати, обыграв россиянку

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграла тандем Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова за 1 час и 10 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [6] – Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова – 6:4, 6:1

Это была вторая встреча дуэтов. 31 июля Людмила и Эллен выбили Николь и Людмилу на старте тысячника в Монреале.

Помимо Мелихар и Самсоновой, Киченок и Перес в Цинциннати также уже прошли пары Сорана Кырстя / Анна Калинская и Хейли Баптист / Джессика Пегула.

Следующими соперницами украинки и австралийки будут вторые сеяные Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).