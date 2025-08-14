Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок прошла в полуфинал супертурнира в Цинциннати, обыграв россиянку
WTA
14 августа 2025, 21:25 | Обновлено 14 августа 2025, 21:29
1064
1

Киченок прошла в полуфинал супертурнира в Цинциннати, обыграв россиянку

Людмила и Эллен Перес одолели дуэт Николь Мелихар / Людмила Самсонова в 3-м круге

14 августа 2025, 21:25 | Обновлено 14 августа 2025, 21:29
1064
1
Киченок прошла в полуфинал супертурнира в Цинциннати, обыграв россиянку
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В третьем раунде украинка вместе с Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграла тандем Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова за 1 час и 10 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [6] – Николь Мелихар (США) / Людмила Самсонова – 6:4, 6:1

Это была вторая встреча дуэтов. 31 июля Людмила и Эллен выбили Николь и Людмилу на старте тысячника в Монреале.

Помимо Мелихар и Самсоновой, Киченок и Перес в Цинциннати также уже прошли пары Сорана Кырстя / Анна Калинская и Хейли Баптист / Джессика Пегула.

Следующими соперницами украинки и австралийки будут вторые сеяные Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

По теме:
Обидчица Свитолиной потерпела разгромное поражение в 1/8 финала Цинциннати
Л. Киченок / Перес – Мелихар / Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая ракетка мира Гауфф во второй раз вышла в четвертьфинал Цинциннати
WTA Цинциннати Эллен Перес Николь Мелихар Людмила Киченок Людмила Самсонова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Футбол | 13 августа 2025, 22:19 26
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью

История из украинского футбола стала виральной в английских медиа

Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Футбол | 14 августа 2025, 14:24 25
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Мне было очень больно это слышать. Стало стыдно»

Александр рассказал один из случаев в матче АПЛ

Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Футбол | 14.08.2025, 06:45
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати
Теннис | 14.08.2025, 14:03
Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати
Сенсационный француз. Известны семь из восьми четвертьфиналистов Цинциннати
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Бокс | 14.08.2025, 00:45
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Звездный боксер: Почему Усик не хочет драться? Я сломал нос, отбил голову
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Там ще одна росіянка залишилася. З урахуванням того, що Крейчикова ледь дограла проти Паоліні, можливо з пари вона зніметься. Тоді Панова буде в півфіналі.
Ответить
0
Популярные новости
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 4
Бокс
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
Прыжки с шестом. Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в 13-й раз
12.08.2025, 20:23 5
Другие виды
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
Йожеф САБО: «Я уважаю Ярмоленко, но...»
12.08.2025, 23:06 5
Футбол
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
Хаби Алонсо провел беседу с Куртуа по поводу Лунина. Принято решение
13.08.2025, 07:40 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
ШОВКОВСКИЙ: «Меня больше всего удивила игра Динамо. Надо усиливаться»
12.08.2025, 22:59 72
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем