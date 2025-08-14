Киченок с напарницей вышла в 1/4 финала Цинциннати, одолев дуэт с Пегулой
Людмила и Эллен Перес в двух сетах переиграли Джессику и Хейли Баптист
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.
Во втором раунде украинка вместе с Эллен Перес из Австралии в двух сетах переиграла американский тандем Хейли Баптист / Джессика Пегула за 1 час и 13 минут.
WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/16 финала
Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [6] – Хейли Баптист (США) / Джессика Пегула (США) – 6:4, 7:5
Это была первая встреча дуэтов – Баптист и Пегула провели первые совместные соревнования.
На старте американского тысячника Людмила и Эллен одолели дуэт Сорана Кырстя / Анна Калинская. Следующими соперницами Киченок и Перес будут Николь Мелихар (США) и Людмила Самсонова.
Людмила Киченок – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления в Цинциннати.
