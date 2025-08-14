Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киченок с напарницей вышла в 1/4 финала Цинциннати, одолев дуэт с Пегулой
14 августа 2025, 02:28
Людмила и Эллен Перес в двух сетах переиграли Джессику и Хейли Баптист

Instagram. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

Во втором раунде украинка вместе с Эллен Перес из Австралии в двух сетах переиграла американский тандем Хейли Баптист / Джессика Пегула за 1 час и 13 минут.

WTA 1000 Цинциннати. Пары. Хард, 1/16 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) [6] – Хейли Баптист (США) / Джессика Пегула (США) – 6:4, 7:5

Это была первая встреча дуэтов – Баптист и Пегула провели первые совместные соревнования.

На старте американского тысячника Людмила и Эллен одолели дуэт Сорана Кырстя / Анна Калинская. Следующими соперницами Киченок и Перес будут Николь Мелихар (США) и Людмила Самсонова.

Людмила Киченок – единственная представительница Украины, которая все еще продолжает выступления в Цинциннати.

Л. Киченок / Перес – Баптист / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Четвертая ракетка и прошлогодняя финалистка Цинциннати вылетела с тысячника
80 побед на тысячниках. Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Людмила Киченок Эллен Перес Хейли Баптист Джессика Пегула WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
