Киченок и Перес проиграли драматичный супертай-брейк и покинули Нинбо

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах проиграли тандему Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Тан Цяньхуэй (Китай) за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Нинбо. Пары. Хард, 1/4 финала

Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Тан Цяньхуэй (Китай) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 3:6, 6:3, [11:9]

На супертай-брейке Киченок и Перес уступали 5:9, отыграл четыре матчбола и сравняли счет на 9:9, но отдали два последние поинта.

Людмила и Эллен на кортах Нинбо успели пройти вторую сеяную пару Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.

Эйкери и Тан в полуфинале пятисотника поборются против дуэта Тимеа Бабош / Луиза Стефани, который посеян под четвертым номером.