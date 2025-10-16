Киченок и Перес проиграли драматичный супертай-брейк и покинули Нинбо
Людмила и Эллен в трех сетах уступили тандему Ульрикке Эйкери / Тан Цяньхуэй в 1/8 финала
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.
В четвертьфинале украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в трех сетах проиграли тандему Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Тан Цяньхуэй (Китай) за 1 час и 25 минут.
WTA 500 Нинбо. Пары. Хард, 1/4 финала
Ульрикке Эйкери (Норвегия) / Тан Цяньхуэй (Китай) – Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – 3:6, 6:3, [11:9]
На супертай-брейке Киченок и Перес уступали 5:9, отыграл четыре матчбола и сравняли счет на 9:9, но отдали два последние поинта.
Людмила и Эллен на кортах Нинбо успели пройти вторую сеяную пару Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.
Эйкери и Тан в полуфинале пятисотника поборются против дуэта Тимеа Бабош / Луиза Стефани, который посеян под четвертым номером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Авторитетный отечественный наставник считает, что второе место в отборе от Украины не убежит