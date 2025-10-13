Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Людмила Киченок с напарницей стартовали в Нинбо, обыграв вторых сеяных
13 октября 2025, 12:44 |
Украинка вместе с Эллен Перес снова одолела тандем Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс

Getty Images/Global Images Ukraine. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли тандем Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 14 минут.

WTA 500 Нинбо. Пары. Хард, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [2] – 2:6, 6:1, [10:4]

Людмила Киченок Эллен Перес Эйжа Мухаммад Деми Схюрс WTA Нинбо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Falko
Клієнти )
Ответить
0
Vitaly Kozak
Це вже солідно...
Ответить
0
