Людмила Киченок с напарницей стартовали в Нинбо, обыграв вторых сеяных

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла стартовый матч в парном разряде хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

В первом раунде украинка вместе со своей напарницей Эллен Перес (Австралия) в двух сетах переиграли тандем Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) за 1 час и 14 минут.

WTA 500 Нинбо. Пары. Хард, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды) [2] – 2:6, 6:1, [10:4]