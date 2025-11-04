Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Группа Навратиловой. Пары: определены первые полуфиналистки WTA Finals 2025
WTA
04 ноября 2025, 13:18 | Обновлено 04 ноября 2025, 13:36
266
0

Группа Навратиловой. Пары: определены первые полуфиналистки WTA Finals 2025

Се Шувэй и Алена Остапенко выиграли два матча в квартете, гарантировав себе плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Се Шувэй

3 ноября в Эр-Рияде состоялись матчи второго тура Итогового турнира WTA 2025 в группе Мартины Навратиловой.

Се Шувэй и Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах переиграли топовых итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини. Се Шувэй и Остапенко добыли вторую победу и гарантировали себе выход в полуфинал соревнований с первого места.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В еще одном поединке второго тура в этом квартете сошлись дуэты Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс (Бельгия) и Эйжа Мухаммад (США) / Деми Схюрс (Нидерланды). Кудерметова и Мертенс одолели соперниц на супертай-брейке.

В третьем, решающем туре пары Паолини / Эррани и Кудерметова / Мертенс в очном противостоянии определят вторых полуфиналисток из группы Мартины Навратиловой.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Мартины Навратиловой, 2-й тур

  • 14:15. Сара Эррани / Жасмин Паолини – Се Шувэй / Алена Остапенко – 3:6, 4:6
  • 20:25. 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс – 6:4, 6:7 (6:8), [10:6]

Таблица группы Мартины Навратиловой

Видеообзор матча Эррани / Паолини –Се Шувэй / Остапенко

Видеообзор Кудерметова / Мертенс – Мухаммад / Схюрс

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
