Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
03 ноября 2025, 12:07 |
«Нейтралок» наказали. WTA Finals: матчи первого тура в группе Лизель Хубер

Дабровски и Рутлифф одолели Андрееву и Шнайдер, Синякова и Таунсенд обыграли Бабош и Стефани

«Нейтралок» наказали. WTA Finals: матчи первого тура в группе Лизель Хубер
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрин Рутлифф и Габриэла Дабровски

2 ноября состоялись матчи первого тура парного разряда Итогового турнира WTA 2025 в группе Лизель Хубер.

В этом квартете выступают тандемы: Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), Мирра Андреева / Диана Шнайдер, Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) и Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Дабровски и Рутлифф на старте WTA Finals наказали «нейтралок» Андрееву и Шнайдер, а Синякова и Таунсенд не без проблем справились с дуэтом Бабош / Стефани.

3 числа в Эр-Рияде пройдут встречи в квартире Мартины Навратиловой: Сара Эррани / Жасмин Паолини – Се Шувэй / Алена Остапенко, Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Лизель Хубер, 1-й тур

  • 14:10. Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер – 6:3, 7:6 (7:2)
  • 20:30. Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд Тимеа Бабош / Луиза Стефани – 6:2, 3:6, [10:6]

Таблица группы Лизель Хубер

Видеообзор матча Дабровски / РутлиффАндреева / Шнайдер

Видеообзор матча Синякова / Таунсенд – Бабош / Стефани

По теме:
Ига Свентек – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA Finals 2025
Поражение Гауфф. Как выглядит таблица группы Штеффи Граф после первого тура
Коко Гауфф – Джессика Пегула. Не самый очевидный результат. Видеообзор
Итоговый турнир WTA Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Мирра Андреева Диана Шнайдер Катерина Синякова Тейлор Таунсенд Тимеа Бабош Луиза Стефани
Даниил Агарков
Даниил Агарков
