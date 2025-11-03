«Нейтралок» наказали. WTA Finals: матчи первого тура в группе Лизель Хубер
Дабровски и Рутлифф одолели Андрееву и Шнайдер, Синякова и Таунсенд обыграли Бабош и Стефани
2 ноября состоялись матчи первого тура парного разряда Итогового турнира WTA 2025 в группе Лизель Хубер.
В этом квартете выступают тандемы: Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), Мирра Андреева / Диана Шнайдер, Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) и Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Дабровски и Рутлифф на старте WTA Finals наказали «нейтралок» Андрееву и Шнайдер, а Синякова и Таунсенд не без проблем справились с дуэтом Бабош / Стефани.
3 числа в Эр-Рияде пройдут встречи в квартире Мартины Навратиловой: Сара Эррани / Жасмин Паолини – Се Шувэй / Алена Остапенко, Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Лизель Хубер, 1-й тур
- 14:10. Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер – 6:3, 7:6 (7:2)
- 20:30. Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – Тимеа Бабош / Луиза Стефани – 6:2, 3:6, [10:6]
Таблица группы Лизель Хубер
Видеообзор матча Дабровски / Рутлифф – Андреева / Шнайдер
Видеообзор матчаСинякова / Таунсенд – Бабош / Стефани
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Динамо» привітав «гірників» з перемогою
Киевляне проиграли 1:3