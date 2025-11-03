«Нейтралок» наказали. WTA Finals: матчи первого тура в группе Лизель Хубер

2 ноября состоялись матчи первого тура парного разряда Итогового турнира WTA 2025 в группе Лизель Хубер.

В этом квартете выступают тандемы: Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), Мирра Андреева / Диана Шнайдер, Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) и Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия).

Дабровски и Рутлифф на старте WTA Finals наказали «нейтралок» Андрееву и Шнайдер, а Синякова и Таунсенд не без проблем справились с дуэтом Бабош / Стефани.

3 числа в Эр-Рияде пройдут встречи в квартире Мартины Навратиловой: Сара Эррани / Жасмин Паолини – Се Шувэй / Алена Остапенко, Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Лизель Хубер, 1-й тур

14:10. Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 🏳️ Мирра Андреева / 🏳️ Диана Шнайдер – 6:3, 7:6 (7:2)

Таблица группы Лизель Хубер

Видеообзор матча Дабровски / Рутлифф – Андреева / Шнайдер

Видеообзор матча Синякова / Таунсенд – Бабош / Стефани