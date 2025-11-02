Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. WTA Finals. Пары: победа Эррани и Паолини, Остапенко играла супертай-брейк
WTA
02 ноября 2025, 00:04 |
100
0

WTA Finals. Пары: победа Эррани и Паолини, Остапенко играла супертай-брейк

1 ноября в Эр-Рияде состоялись встречи первого тура в группе Мартины Навратиловой

02 ноября 2025, 00:04 |
100
0
WTA Finals. Пары: победа Эррани и Паолини, Остапенко играла супертай-брейк
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Сара Эррани

1 ноября стартовали матчи парного разряда на Итоговом турнире WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В субботу прошли встречи первого тура в группе Мартины Навратиловой, в которой выступают тандемы Сара Эррани / Жасмин Паолини, Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс, Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс, Се Шувэй / Алена Остапенко.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Эррани и Паолини в двух сетах разобрались с парой Мухаммад / Схюрс, а Остапенко и Се Шувэй на супертай-брейке вырвали победу у Кудерметовой и Мертенс.

В полуфинал WTA Finals выйдут два лучших дуэта.

2 числа состоятся встречи первого тура в квартете Лизель Хубер: Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – Мирра Андреева / Диана Шнайдер, Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – Тимеа Бабош / Луиза Стефани.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Мартины Навратиловой, 1-й тур

  • 14:45. Сара Эррани / Жасмин Паолини – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс – 6:3, 6:3
  • 20:10. 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Се Шувэй / Алена Остапенко – 6:1, 5:7, [5:10]

Таблица группы Мартины Навратиловой

Видеообзор матча Эррани / Паолини – Мухаммад / Схюрс

Видеообзор матча Кудерметова / Мертенс – Се Шувэй / Остапенко

По теме:
Итоговый стартовал: как выглядит группа Серены Уильямс после первого тура
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Аманда Анисимова – Елена Рыбакина. Разгром на старте WTA Finals. Видеообзор
Итоговый турнир WTA статистические расклады Сара Эррани Жасмин Паолини Эйжа Мухаммад Деми Схюрс Вероника Кудерметова Элизе Мертенс Се Шувэй Алена Остапенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 01 ноября 2025, 05:12 10
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»

Бывший тренер киевлян – об Андрее Ярмоленко

Снигур сыграет за трофей ITF W75 в Глазго. Сколько теперь у Дарьи финалов?
Теннис | 01 ноября 2025, 22:41 0
Снигур сыграет за трофей ITF W75 в Глазго. Сколько теперь у Дарьи финалов?
Снигур сыграет за трофей ITF W75 в Глазго. Сколько теперь у Дарьи финалов?

В Великобритании Дарья прошла Айкаву, Кулинг, Малыгину и Бартель

ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01.11.2025, 02:02
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Футбол | 01.11.2025, 21:43
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Известна оценка Забарного за матч против Ниццы, где ПСЖ взял три очка
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 53
Бокс
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем