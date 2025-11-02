WTA Finals. Пары: победа Эррани и Паолини, Остапенко играла супертай-брейк
1 ноября в Эр-Рияде состоялись встречи первого тура в группе Мартины Навратиловой
1 ноября стартовали матчи парного разряда на Итоговом турнире WTA 2025, который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В субботу прошли встречи первого тура в группе Мартины Навратиловой, в которой выступают тандемы Сара Эррани / Жасмин Паолини, Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс, Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс, Се Шувэй / Алена Остапенко.
Эррани и Паолини в двух сетах разобрались с парой Мухаммад / Схюрс, а Остапенко и Се Шувэй на супертай-брейке вырвали победу у Кудерметовой и Мертенс.
В полуфинал WTA Finals выйдут два лучших дуэта.
2 числа состоятся встречи первого тура в квартете Лизель Хубер: Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – Мирра Андреева / Диана Шнайдер, Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – Тимеа Бабош / Луиза Стефани.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Мартины Навратиловой, 1-й тур
- 14:45. Сара Эррани / Жасмин Паолини – Эйжа Мухаммад / Деми Схюрс – 6:3, 6:3
- 20:10. 🏳️ Вероника Кудерметова / Элизе Мертенс – Се Шувэй / Алена Остапенко – 6:1, 5:7, [5:10]
Таблица группы Мартины Навратиловой
