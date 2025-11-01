Итоговый стартовал: как выглядит группа Серены Уильямс после первого тура

1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир WTA 2025.

В субботы были сыграны матчи первого тура в группе Серены Уильямс, в которой играют Ига Свентек, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина и Мэдисон Киз.

Свентек разгромила Киз, а Рыбакина разбила Анисимову. Ига отдала Мэдисон три гейма, Аманда сумела взять у Елены четыре гейма.

Свентек и Рыбакина занимают первые две позиции в квартете с одним очком, у Киз и Анисимовой по ноль пунктов.

Во втором туре Ига сыграет против Елены, а Мэдисон поборется против Аманды. В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки группы.

2 числа в Эр-Рияде состоятся встречи первого тура в группе Штеффи Граф: Арина Соболенко – Жасмин Паолини, Коко Гауфф – Джессика Пегула.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс, 1-й тур

17:00. Ига Свентек – Мэдисон Киз – 6:1, 6:2

Таблица группы Серены Уильямс