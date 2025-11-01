Итоговый стартовал: как выглядит группа Серены Уильямс после первого тура
1 ноября Ига Свентек разгромила Мэдисон Киз, а Елена Рыбакина разбила Аманду Анисимову
1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир WTA 2025.
В субботы были сыграны матчи первого тура в группе Серены Уильямс, в которой играют Ига Свентек, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина и Мэдисон Киз.
Свентек разгромила Киз, а Рыбакина разбила Анисимову. Ига отдала Мэдисон три гейма, Аманда сумела взять у Елены четыре гейма.
Свентек и Рыбакина занимают первые две позиции в квартете с одним очком, у Киз и Анисимовой по ноль пунктов.
Во втором туре Ига сыграет против Елены, а Мэдисон поборется против Аманды. В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки группы.
2 числа в Эр-Рияде состоятся встречи первого тура в группе Штеффи Граф: Арина Соболенко – Жасмин Паолини, Коко Гауфф – Джессика Пегула.
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс, 1-й тур
- 17:00. Ига Свентек – Мэдисон Киз – 6:1, 6:2
- 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6
Таблица группы Серены Уильямс
|Теннисистка
|Свентек
|Анисимова
|Рыбакина
|Киз
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Свентек (2)
|-
|6:1, 6:2
|1-0
|2/12
|Анисимова (4)
|-
|3:6, 1:6
|0-1
|0/4
|Рыбакина (6)
|6:3, 6:1
|-
|1-0
|2/12
|Киз (7)
|1:6, 2:6
|-
|0-1
|0/3
