Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
01 ноября 2025, 23:17 |
Итоговый стартовал: как выглядит группа Серены Уильямс после первого тура

1 ноября Ига Свентек разгромила Мэдисон Киз, а Елена Рыбакина разбила Аманду Анисимову

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

1 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовал Итоговый турнир WTA 2025.

В субботы были сыграны матчи первого тура в группе Серены Уильямс, в которой играют Ига Свентек, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина и Мэдисон Киз.

Свентек разгромила Киз, а Рыбакина разбила Анисимову. Ига отдала Мэдисон три гейма, Аманда сумела взять у Елены четыре гейма.

Свентек и Рыбакина занимают первые две позиции в квартете с одним очком, у Киз и Анисимовой по ноль пунктов.

Во втором туре Ига сыграет против Елены, а Мэдисон поборется против Аманды. В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки группы.

2 числа в Эр-Рияде состоятся встречи первого тура в группе Штеффи Граф: Арина Соболенко – Жасмин Паолини, Коко Гауфф – Джессика Пегула.

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Серены Уильямс, 1-й тур

  • 17:00. Ига Свентек Мэдисон Киз – 6:1, 6:2
  • 18:30. Аманда Анисимова – Елена Рыбакина – 3:6, 1:6

Таблица группы Серены Уильямс

Теннисистка Свентек Анисимова Рыбакина Киз Матчи Сеты / Геймы
Свентек (2) - 6:1, 6:2 1-0 2/12
Анисимова (4) - 3:6, 1:6 0-1 0/4
Рыбакина (6) 6:3, 6:1 - 1-0 2/12
Киз (7) 1:6, 2:6 - 0-1 0/3

статистические расклады Ига Свёнтек Мэдисон Киз Аманда Анисимова Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA
