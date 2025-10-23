Надежда Киченок и Эала одолели четвертых сеяных на старте WTA 250 в Китае

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Александра Эала (Филиппины) в двух сетах переиграли четвертый сеяный тандем Эмили Эпплтон (Великобритания) / Тан Цяньхуэй (Китай) за 1 час и 10 минут.

WTA 250 Гуанчжоу. Пары. Хард, 1/8 финала

Эмили Эпплтон (Великобритания) / Тан Цяньхуэй (Китай) [4] – Александра Эала (Филиппины) / Надежда Киченок (Украина) – 4:6, 2:6

Надежда и Александра впервые проводят совместные соревнования.

Следующими соперницами Киченок и Эалы будут «нейтралки» Полина Кудерметова и Камилла Рахимова.

Эала в Гуанчжоу также сыграла в одиночном разряде. 21 октября она потерпела поражение от Клэр Лью в первом же круге. Лузстрик филиппинки составляет уже четыре поединка.