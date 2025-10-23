Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Надежда Киченок и Эала одолели четвертых сеяных на старте WTA 250 в Китае
Надежда Киченок и Эала одолели четвертых сеяных на старте WTA 250 в Китае

Украинка и представительница Филиппин в двух сетах одолели Эпплтон и Тан Цяньхуэй в Гуанчжоу

Надежда Киченок и Эала одолели четвертых сеяных на старте WTA 250 в Китае
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок успешно стартовала в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Александра Эала (Филиппины) в двух сетах переиграли четвертый сеяный тандем Эмили Эпплтон (Великобритания) / Тан Цяньхуэй (Китай) за 1 час и 10 минут.

WTA 250 Гуанчжоу. Пары. Хард, 1/8 финала

Эмили Эпплтон (Великобритания) / Тан Цяньхуэй (Китай) [4] – Александра Эала (Филиппины) / Надежда Киченок (Украина) – 4:6, 2:6

Надежда и Александра впервые проводят совместные соревнования.

Следующими соперницами Киченок и Эалы будут «нейтралки» Полина Кудерметова и Камилла Рахимова.

Эала в Гуанчжоу также сыграла в одиночном разряде. 21 октября она потерпела поражение от Клэр Лью в первом же круге. Лузстрик филиппинки составляет уже четыре поединка.

По теме:
Киченок сыграет в парном разряде в Гуанчжоу. Известны соперницы
Победная серия прервана. Надежда Киченок не сумела выйти в финал в Осаке
Н. Киченок / Ниномия – Младенович / Таунсенд. Смотреть онлайн. LIVE
Тан Цяньхуэй WTA Гуанчжоу Эмили Эпплтон Александра Эала Надежда Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
