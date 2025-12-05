Выбор Моуриньо. Сыграют ли Судаков и Трубин в матче Бенфика – Спортинг?
Команды сыграют матч 13 тура чемпионата Португалии
В пятницу, 5 декабря, лиссабонская Бенфика сыграет против Спортинга. Этот матч состоится в рамках 13-го тура чемпионата Португалии.
Жозе Моуриньо и Руй Боржес определились со стартовыми составами своих команд. В стартовой 11-й «орлов» выйдут и Анатолий Трубин, и Георгий Судаков.
Матч Бенфика – Спортинг запланирован на сегодня, 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Бенфика занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей. Спортинг имеет 31 балл и находится на втором месте турнирной таблицы.
