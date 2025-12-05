Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Выбор Моуриньо. Сыграют ли Судаков и Трубин в матче Бенфика – Спортинг?
05 декабря 2025, 21:58 | Обновлено 05 декабря 2025, 22:01
Выбор Моуриньо. Сыграют ли Судаков и Трубин в матче Бенфика – Спортинг?

Команды сыграют матч 13 тура чемпионата Португалии

Выбор Моуриньо. Сыграют ли Судаков и Трубин в матче Бенфика – Спортинг?
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 5 декабря, лиссабонская Бенфика сыграет против Спортинга. Этот матч состоится в рамках 13-го тура чемпионата Португалии.

Жозе Моуриньо и Руй Боржес определились со стартовыми составами своих команд. В стартовой 11-й «орлов» выйдут и Анатолий Трубин, и Георгий Судаков.

Матч Бенфика – Спортинг запланирован на сегодня, 5 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Бенфика занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 28 турнирных баллов после 12 сыгранных матчей. Спортинг имеет 31 балл и находится на втором месте турнирной таблицы.

Анатолий Трубин Георгий Судаков Жозе Моуриньо Бенфика Спортинг Лиссабон Бенфика - Спортинг стартовые составы чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Трубін - пропустив гол( важкий гол для воротаря...
