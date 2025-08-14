Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Лига Европы
Шахтер Донецк
14.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Панатинаикос Проходит дальше
Лига Европы
14 августа 2025, 23:55 | Обновлено 15 августа 2025, 00:34
6888
210

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу

Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила

ФК Шахтер

Жаркое еврокубковое лето продолжилось на этой неделе для украинских представителей во всех трех соревнованиях, и, к сожалению, на следующей неделе в таком ключе говорить мы уже не сможем из-за неудачи киевского «Динамо» на Кипре. И оставалось дождаться завершения сессии матчей в четверг в рамках Лиги Европы УЕФА, чтобы узнать судьбу донецкого «Шахтера», который имел все шансы получить извечного противника на внутренней арене в качестве партнера по завоеванию места в основном раунде. Но для этого «горнякам» нужно было одолеть греческий «Панатинаикос».

Это не удалось сделать неделю назад, когда команда Арды Турана первой перед киевлянами попробовала, насколько жарко в августе бывает на юге Европы. Но и местный коллектив также пострадал от чрезмерно высоких температур. И футбол также пострадал вместе с болельщиками, потому что забитых мячей тогда мы так и не увидели (0:0). А значит, действо переносилось в польский город Краков.

Однако мы ошиблись с выводами после первой игры. Не только погода мешала командам демонстрировать открытый футбол, а скорее их собственное желание превратить игру в шахматную партию. То, что происходило в Кракове в этот вечер, было похоже на дуэль двух очень крепких тяжеловесов, которые хорошо понимали, что стоит хоть немного подставить себя под удар оппонента, как сразу будет выписан пропуск в нокаут.

Для незаангажированного болельщика этот матч мог показаться скучным. Для заангажированного – чрезвычайно нервным. Особенно это чувствовалось, когда мяч все-таки доходил до опасных зон в завершении атак и происходили какие-то события перед воротами. Преимущественно, это были владения голкипера «Панатинаикоса», потому что тактика команды Руя Витории заключалась в том, чтобы заставить «Шахтер» открыться, а затем нанести ответный удар. А что делать, если «горняки» не открываются?

На это у гостей просто не было ответа, и первый тайм остался полностью за дончанами во всех аспектах игры. Кроме завершения атак, потому что было, в лучшем случае, два-три момента, а также незасчитанный из-за офсайда мяч Невертона на левом фланге штрафной, когда можно было говорить о какой-то опасности для «Панатинаикоса».

Во втором тайме футбол стал ближе к равному, но и там «Шахтер» создал банально больше моментов, чем соперники, но ударам Элиаса, Очеретько и Невертона не хватало точности. А затем произошел эпизод, который повлиял на все дальнейшие события в этой игре. На 81 минуте Очеретько с желтой карточкой в пассиве бросился в ноги Коцирасу на правом фланге атаки, из-за чего заработал второе предупреждение и удаление заодно. И Туран сразу после своего подопечного отправился на трибуны, потому что не выдержал и накричал на арбитра.

Как ни странно, именно в меньшинстве «Шахтер» и создал сумасшедший момент у чужих ворот за несколько минут до того, как отправиться играть овертаймы. Но Невертон каким-то чудом с нескольких метров перед пустыми воротами головой пробил в дальнюю штангу с прострела с правого фланга от Винисуса. А затем и Элиас снова не попал в угол чужих ворот в не менее опасном эпизоде.

Итак, овертаймы. И вот тогда прогнозируемо «Панатинаикос» начал больше держать мяч в ногах и даже создал несколько моментов. «Горнякам» пришлось больше играть от защиты, что неудивительно, и они в итоге удержали свои ворота неприкосновенными. К атаке команда Турана, если и ходила, то очень осторожно и уже под серию пенальти, которой не удалось избежать.

К сожалению, удача в лотерее повернулась к «Шахтеру» не тем местом, которое мы ожидали увидеть. Ведь уже с первого удара Бондаренко пробил в левую стойку, и хотя на третьем ударе соперников Ризник взял удар Сиописа в тот же угол, но дальше мы увидели неудачный удар Элиаса под ту же стойку на четвертой попытке. Однако даже тогда Зарури своим выстрелом по трибунам заставил поверить, что счастье уже близко. Однако Педриньо Азеведо плохо пробил в правый угол, а после него Манчини в том же направлении, но уже в девятку, попал значительно лучше.

Далее донецкий «Шахтер» ожидает швейцарский «Серветт» в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, а греческий «Панатинаикос» встретится с турецким «Самсунспором» перед основным раундом Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА. Квалификация. Третий раунд. Ответный матч.

«Шахтер» – «Панатинайкос» - 0:0 (3:4 – пен.)

Предупреждение: Бондарь, 28, Очеретько, 48, Назарина, 111 – Гнезда-Черин, 52, Коцирас, 92, Чиривелья, 97, Сиопис, 105+1, Туба, 120+2

Удаление: Очеретько, 81 (второе предупреждение)

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Очеретько, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко – Невертон, Элиас, Алиссон (Швед, 109).

«Панатинайкос»: Дронговские – Кирьякопулос (Еремеефф, 113), Туба, Палмер-Браун, Коцирас (Едвай, 101) – Чиривелья, Гнезда Черин (Сиопис, 91), Максимович – Тете (Зарури, 76), Свидерски (Иоаннидис, 75), Пельистри (Манчини, 101).

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Городской им. Генриха Реймана» (Краков, Польша).

Удары (в створ): 15 (4) – 13 (5)
Угловые: 6 – 1
Оффсайды: 2 – 1.

ШАХТЕР - ПАНАТИНАЙКОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 29°C

Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк Шахтер - Панатинаикос отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
