Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
Лига Европы
Шахтер Донецк
14.08.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
3 : 4 Серия пенальти Серия пенальти
Панатинаикос Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 августа 2025, 00:35 | Обновлено 15 августа 2025, 00:48
4921
6

Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26

15 августа 2025, 00:35 | Обновлено 15 августа 2025, 00:48
4921
6
Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
ФК Шахтер

14 августа прошел ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.

Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Основное время игры и овертаймы завершились со счетом 0:0, поэтому все решилось в серии пенальти.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

11-метровые точнее пробили зеленые (4:3) и выиграли противостояние. Подопечные Арды Турана вылетели в Q4 Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (пен. 3:4) [первый поединок – 0:0]

Удаление: Очеретько, 82

Видеообзор матча

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниэль Манчини (Панатинаикос).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Анасс Зарури (Панатинаикос).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Невертон (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Бондаренко (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Еремеев (Панатинаикос).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Педро Энрике (Шахтер Донецк).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Фотис Иоаннидис (Панатинаикос).
82’
Олег Очеретько (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
По теме:
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
ФЕДЕЦКИЙ: «Я не буду выражаться. Нужно надавать подсрачников в раздевалке» 
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос видео голов и обзор Лига Европы удаление (красная карточка) Олег Очеретько серия пенальти пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Футбол | 14 августа 2025, 07:17 21
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста

«Вишни» проявляют интерес к Батагову

Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Футбол | 14 августа 2025, 21:57 15
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче
Ненужная нервозность. Полесье проиграло Пакшу в ответном матче

Житомирская команда удержала преимущество, добытое в первом поединке

Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14.08.2025, 23:23
Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча
Пакш – Полесье – 2:1. Волки выстояли в Венгрии. Видео голов и обзор матча
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Бокс | 14.08.2025, 09:14
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Бокс | 14.08.2025, 18:45
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
a.fedorenko1953
Яка в ...ду драма ?  Драма на війні та у сім'х(((
Ответить
+6
antt
Орда Туран. Якщо трохи помилитися. Якщо знову не хотів грати із своїми, то грекам йому програвати точно не підходить.
Ответить
0
Стюард #11
Какая нах драма? 
Ответить
0
SHN
Жду комментарии Сабо. Где ты,дед?
Ответить
0
Burevestnik
гра була схожа на матч Карпати-Шахтар, 
але без забитих голів.
Висновок:
Карпати не гірші за Галактінаїкос.
Ответить
-1
Burevestnik
Достойлівна поразка Галактінаїкосу!!!
Ответить
-2
Популярные новости
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
У Шовковского есть просьба после фиаско Динамо. Все зависит от Суркиса
13.08.2025, 09:57 28
Футбол
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
Дэвид Хэй назвал единственного, кто победил бы Усика и Кличко
13.08.2025, 04:17 2
Бокс
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 4
Бокс
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
Хацкевич нашел виновного в поражении Динамо от Пафоса
13.08.2025, 11:37 6
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
ШОВКОВСКИЙ – после поражения от Пафоса: «У него может возникнуть проблема»
13.08.2025, 08:16 10
Футбол
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
Хирн оценил то, что Турки хочет выставить против Усика 20-летнего боксера
13.08.2025, 05:30
Бокс
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
13.08.2025, 22:19 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем