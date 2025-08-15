Шахтер Донецк

Шахтер – Панатинаикос – 0:0 (пен. 3:4). Драма в Кракове. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26
14 августа прошел ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.
Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Основное время игры и овертаймы завершились со счетом 0:0, поэтому все решилось в серии пенальти.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
11-метровые точнее пробили зеленые (4:3) и выиграли противостояние. Подопечные Арды Турана вылетели в Q4 Лиги конференций.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3
Ответный матч. 14 августа
Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (пен. 3:4) [первый поединок – 0:0]
Удаление: Очеретько, 82
Видеообзор матча
События матча
