Шахтер Донецк

14 августа прошел ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.

Коллективы сыграли на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Основное время игры и овертаймы завершились со счетом 0:0, поэтому все решилось в серии пенальти.

11-метровые точнее пробили зеленые (4:3) и выиграли противостояние. Подопечные Арды Турана вылетели в Q4 Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q3

Ответный матч. 14 августа

Шахтер (Украина) – Панатинаикос (Греция) – 0:0 (пен. 3:4) [первый поединок – 0:0]

Удаление: Очеретько, 82

Видеообзор матча