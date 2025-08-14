Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Панатинайкос. Текстовая трансляция матча
Шахтер Донецк
Панатинаикос
14 августа 2025, 02:27 | Обновлено 14 августа 2025, 02:28
Шахтер – Панатинайкос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА

Коллаж Sport.ua

В четверг, 14-го августа, состоится ответный поединка третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и греческий «Панатинайкос». Матч пройдет в Кракове (Польша), на поле стадиона «Краковии им. Юзефа Пилсудского», начало в 21:00.

В первом матче команды при тяжелых погодных условиях голов не забивали (0:0). В Польше в этом плане играть должно быть точно более свежо, но кадровые проблемы команды Арды Турана откровенно тревожат. Кевин, Судаков, Эгиналду, Траоре, Педриньо да Силва и Крыськив – сразу шесть футболистов недосчитался «Шахтер», поэтому его состав предсказуем до невозможности. И все это на фоне тяжелой игры против «Карпат» минувшими выходными (3:3), тогда как соперники в это время просто отдыхали в недельном тренировочном цикле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Панатинайкос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

По теме:
ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку в Кракове перед игрой Лиги Европы
Почему Арда Туран не смотрит на журналистку Шахтера во время интервью
Арда ТУРАН: «Будет сложный матч. Играем по той же тактике. Надо забивать»
Панатинаикос Лига Европы Шахтер Донецк текстовая трансляция Шахтер - Панатинаикос
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
