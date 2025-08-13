Шахтер Донецк

14 августа в Кракове, на городском стадионе имени Генрика Реймана, «Шахтер» в рамках ответного поединка третьего раунда квалификации Лиги Европы встретится с «Панатинаикосом». Начало матча – в 21.00 по киевскому времени.

Шахтер

После непростого поединка в Афинах «Шахтер» провел не менее изнурительный по интенсивности поединок против «Карпат» в рамках второго тура УПЛ.

Команда Арды Турана снова продемонстрировала убедительную игру в атаке, но вот в обороне появились (или проявились) очевидные проблемы. Три пропущенных мяча в одном поединке – слишком много для команды, которая норовит стать главным гегемоном на внутренней арене.

Похоже, сугубо бразильский принцип – «мы вам забьем, сколько захотим, а вы нам – сколько сможете» – относительно нынешнего «Шахтера» работает избирательно. В противостояниях с «Ильвесом» и «Бешикташем» этот принцип сработал, а вот против «Панатинаикоса» и «Карпат» – нет.

К тому же, в матче против львовян «горняки» неприятно удивили отсутствием мотивации. Особенно под занавес встречи. «Карпаты» больше хотели добиться ничьей, нежели «Шахтер» хотел добиться победы.

Что это? Разовая неудача, локальная усталость от перенасыщенности календаря или нечто большее? Ответ на этот непростой вопрос узнаем по окончании второго матча «горняков» против вице-чемпионов Греции.

И во втором поединке против «клеверных» команде Арды Турана не поможет однозначно лучший на данный момент левофланговый вингер УПЛ Кевин. Заменить его номинально есть кем. Но участие Эгиналду – под вопросом.

При необходимости на тот фланг можно поставить и Шведа, и Педриньо, и даже Судакова, но по сравнению с Кевином все эти замены кажутся не очень уместной вариацией на тему.

Настораживает и отсутствие вариантов в атаке. Траоре снова сломался. И снова выбыл на длительное время. Значит, должен свое веское слово сказать Элиас.

А еще очень бы хотелось, чтобы свои веские слова говорили не только бразильцы «Шахтера». Пока что получается так, что за команду Арды Турана забивают исключительно «кудесники мяча». Это хорошо, что они наконец-то разыгрались. Однако, вместе с тем, «молчание» Судакова не может не тревожить.

Панатинаикос

Напомним, что первенство Греции стартует 23 августа, поэтому «Панатинаикос» лишен игрового тонуса. Между двумя поединками против «Шахтера» команда Руя Витории никаких спаррингов не планировала. Быть может, и зря, ведь команде явно не хватает игровой практики.

Хотя в первом поединке против «горняков» вице-чемпион Греции приятно удивил. «Зеленые» не только приняли высокий темп, предложенный соперником, но и местами диктовали свои условия. Диктовали до такой степени, что могли и одержать победу, если бы не отличная игра на последнем рубеже Дмитрия Ризныка.

Несмотря на то, что «Пао» крайне неудачно играет в выездных еврокубковых поединках (всего четыре победы в 16-ти гостевых матчах Лиги Европы), Руй Витория довольно оптимистично настроен на ответный поединок против «Шахтера». По его словам, «Панатинаикос» может сыграть еще лучше.

Что касается кадровых проблем «зеленых», то по индивидуальной программе продолжает заниматься один из лидеров команды Фоти Иоаннидис. Под вопросом участие в матче и Тасоса Бакасетоса.

А вот Анас Зарури и Манолис Сиопис возобновились после повреждений и работают в общей группе.

История противостояний

Предстоящий матч станет лишь вторым очным противостоянием «горняков» и «клеверных». Первый поединок завершился сухой ничьей.

Прогноз

Отсутствие должного игрового тонуса, неудачная игра на выезде, проблемы с левым флангом атаки и позицией «волнореза», – вот с таким багажом подходит к ответному поединку против «горняков» команда Руи Витории.

Да, португальскому специалисту удалось «стряхнуть» своих подопечных после поражения от «Рейнджерс» во втором раунде квалификации ЛЧ, однако нынешний «Пао» смотрится вполне приемлемым оппонентом для нынешнего «Шахтера».

И в этой связи может и лучше, что дончане оступились во Львове. Злее будут. И опустятся на землю. А если при этом не потеряют и мотивацию, то должны обыгрывать греков.

Наш прогноз – победа «горняков» с минимальным счетом.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Ризнык, Педриньо, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Марлон, Невертон, Судаков, Очеретько, Алиссон, Элиас

«Панатинаикос»: Дронговский, Коцирас, Браун, Шенквельд, Младенович, Сиопис, Джуричич, Максимович, Тете, Пельистри, Свидерский.