Ассистент Турана: «Не разделяем мнение судьи. Его решение было неудачным»

Ассистент главного тренера донецкого Шахтера Арды Турана Керем Яваш провел пресс-конференцию после ответного матча Q3 Лиги Европы 2025/26 против Панатинаикоса (0:0, пен. 3:4):

– После такого матча трудно говорить, и, честно говоря, одновременно мы испытываем разные эмоции. У нас молодая команда с качественными футболистами. Это была вторая встреча, и я могу сказать, что мы довольны выступлением как отдельных игроков, так и команды в целом и в первом поединке, и во втором. Конечно, индивидуальный прогресс наших футболистов отражается на том, как играет команда, – и это нас радует.

Мы считаем, что были лучшими как в первой, так и во второй встрече, но в конечном итоге футбол – игра результатов, и нам не удалось достичь желаемого результата. Это огорчает. С другой стороны, мы рады, потому что верим, что движемся по правильному пути. Уверены, что контролировали игру в обоих таймах. Во время перерыва мы сказали нашим футболистам, что нужен более высокий ритм и более острая атакующая игра. Во втором тайме удалось это реализовать, у нас были моменты, но мы не смогли воспользоваться ими в полной мере.

На 82-й минуте один из наших футболистов получил вторую желтую карточку, и, с учетом компенсированного времени, мы почти половину матча играли вдесятером. Конечно, считаем, что это было неудачное решение арбитра, потому что тот эпизод не тянул на вторую желтую. На таком уровне арбитры должны быть более внимательными, ведь играть вдесятером на таком уровне непросто, поэтому мы не разделяем мнение судьи и считаем, что это его решение было неудачным.

Даже вдесятером мы хорошо действовали в обороне, сопротивлялись и были командой, которая имела больше шансов, но пенальти в футболе незаменимы. Именно из-за этих пенальти мы потеряли шансы на основной этап Лиги Европы УЕФА, куда так стремились попасть. В то же время довольны игрой и выступлениями футболистов. Видим, что прогрессируем. Мы просто расстроены тем, что не смогли достичь результата.

Теперь проведем основательный анализ этой игры и сосредоточимся на следующем матче УПЛ. После этого сыграем в плей-офф с «Серветтом», чтобы пройти в основной этап Лиги конференций. Верим, что эта команда заслуживает участия в европейских соревнованиях, и убеждены, что там будем иметь успех. Я верю, что наша игра улучшится и мы будем выступать еще лучше на групповом этапе.

– Что вы сказали игрокам в раздевалке после матча?

– Когда тренер Арда зашел в раздевалку, он не сказал ничего другого, кроме того, что я только что сказал. Он отметил, что доволен выступлением, борьбой и игрой наших игроков. Поздравил команду с этим. Также сказал, что после таких результатов в таких играх приобретаешь опыт, и с этим опытом мы будем продолжать прогрессировать. Мы никогда не сдадимся. Наши выступления и стиль игры будут улучшаться.

