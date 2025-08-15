Винисиус ТОБИАС: «Удаление было неправильным, но в футболе всякое бывает»

Бразильский защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас высказался после ответного матча третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против Панатинаикоса (0:0, пен. 3:4):

– Очень сложный матч для команды. Насколько сильно вы сейчас опустошены?

– Это была очень конкурентная игра, где обе команды хорошо показали себя. Конечно, мы были более спокойны, владели мячом и создали больше шансов, чтобы забить. Но футбол решается в деталях. К сожалению, мы не забили, дошли до серии пенальти, где может случиться что угодно, и не победили.

– Насколько тяжелой ощущалась игра с того момента, когда вы остались в меньшинстве? Как вообще перестраивались?

– Удаление было неправильным, но в футболе всякое бывает. Мы всегда готовы играть и вдесятером, и вдевятером – как угодно. Что бы ни случилось, мы всегда готовы и сделаем все для команды. Его удалили, но мы готовы ко всему во время матча.

– Какой разговор был в раздевалке после поединка?

– Мы всегда поддерживаем друг друга, особенно тех, кто не забил пенальти. Это футбол, такое случается. Стараемся помогать, бежать друг за друга, ведь единство команды – самое важное. Не стоит спорить, главное, что команда сплоченная – и это самое важное для нас.

