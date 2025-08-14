14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 82-й минуте Олег Очеретько получил вторую желтую карточку за жесткий подкат и был удален с поля.

Рефери также показал красную наставнику горняков Арде Турану за излишние эмоции, который накинулся на одного из арбитров.

ФОТО. Туран обезумел. Очеретько получил красную в матче с Панатинаикосом