ФОТО. Туран обезумел. Очеретько получил красную в матче с Панатинаикосом

Хавбек Шахтера был удален с поля в ответном поединке Q3 Лиги Европы 2025/26
14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.
Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.
На 82-й минуте Олег Очеретько получил вторую желтую карточку за жесткий подкат и был удален с поля.
Рефери также показал красную наставнику горняков Арде Турану за излишние эмоции, который накинулся на одного из арбитров.
