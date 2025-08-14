Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Туран обезумел. Очеретько получил красную в матче с Панатинаикосом
Лига Европы
14 августа 2025, 22:48 | Обновлено 14 августа 2025, 23:12
Хавбек Шахтера был удален с поля в ответном поединке Q3 Лиги Европы 2025/26

14 августа проходит ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Шахтер и Панатинаикос.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 82-й минуте Олег Очеретько получил вторую желтую карточку за жесткий подкат и был удален с поля.

Рефери также показал красную наставнику горняков Арде Турану за излишние эмоции, который накинулся на одного из арбитров.

По теме:
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Ответный матч Q3 Лиги Европы Шахтер – Панатинаикос перешел в овертаймы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
фото удаление (красная карточка) Арда Туран Олег Очеретько Шахтер Донецк Панатинаикос Шахтер - Панатинаикос Лига Европы
Даниил Агарков
