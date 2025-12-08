Источник: Динамо отказалось продавать футболиста за 21 миллион

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко мог прошлой зимой сменить клуб – им интересовался «Вулверхэмптон».

По информации источника, английский клуб предлагал за футболиста 21 миллион (евро или долларов не уточняется). Однако руководство клуба запросило 25 миллионов и переговоры завершились.

В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 22 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что «Динамо» уже готово продать Бражко, но за гораздо меньшую сумму, чем год назад предлагал «Вулверхэмптон».