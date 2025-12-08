Источник: Динамо отказалось продавать футболиста за 21 миллион
Бражко мог прошлой зимой перейти в клуб АПЛ
Хавбек «Динамо» Владимир Бражко мог прошлой зимой сменить клуб – им интересовался «Вулверхэмптон».
По информации источника, английский клуб предлагал за футболиста 21 миллион (евро или долларов не уточняется). Однако руководство клуба запросило 25 миллионов и переговоры завершились.
В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 22 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.
Ранее появилась информация, что «Динамо» уже готово продать Бражко, но за гораздо меньшую сумму, чем год назад предлагал «Вулверхэмптон».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Организация считает боксера одним из лучших в истории
Команды не могут продолжить матч из-за проблем со светом