Украина. Премьер лига
Источник: Динамо отказалось продавать футболиста за 21 миллион

Бражко мог прошлой зимой перейти в клуб АПЛ

ФК Динамо. Владимир Бражко

Хавбек «Динамо» Владимир Бражко мог прошлой зимой сменить клуб – им интересовался «Вулверхэмптон».

По информации источника, английский клуб предлагал за футболиста 21 миллион (евро или долларов не уточняется). Однако руководство клуба запросило 25 миллионов и переговоры завершились.

В этом сезоне Бражко провел за «Динамо» 22 матча, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что «Динамо» уже готово продать Бражко, но за гораздо меньшую сумму, чем год назад предлагал «Вулверхэмптон».

Вулверхэмптон Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Владимир Бражко трансферы АПЛ
Дмитрий Олийченко
