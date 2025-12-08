ВИДЕО. Две желтые и удаление за секунду: как Лацио и Болонья вничью сыграли
Встреча 14-го тура Серии А завершилась со счетом 1:1, Марио Хила подвел римлян
7 декабря команды Лацио и Болонья провели очное противостояние в 14-м туре Серии А 2025/26.
Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме и завершился со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У хозяев на 38-й минуте отличился Густав Исаксен, а у гостей на 40-й забил Йенс Одгор.
Римляне доигрывали встречу в меньшинстве – на 78-й Марио Хила получил желтую за жесткий фол и сразу же отхватил второй горчичник за споры с арбитром, после чего был удален с поля.
В таблице чемпионата Италии Лацио с 19 очками занимает 10-е место. У Болоньи 25 пунктов и пятая позиция.
Серия А 2025/26. 14-й тур, 7 декабря
Лацио – Болонья – 1:1
Голы: Исаксен, 38 – Одгор, 40
Удаление: Хила, 79
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Таблица Серии А 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Наполи
|14
|10
|1
|3
|22 - 12
|14.12.25 16:00 Удинезе - Наполи07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус30.11.25 Рома 0:1 Наполи22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта09.11.25 Болонья 2:0 Наполи01.11.25 Наполи 0:0 Комо
|31
|2
|Интер Милан
|14
|10
|0
|4
|32 - 13
|14.12.25 19:00 Дженоа - Интер Милан06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан
|30
|3
|Милан
|13
|8
|4
|1
|19 - 9
|08.12.25 21:45 Торино - Милан29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан08.11.25 Парма 2:2 Милан02.11.25 Милан 1:0 Рома28.10.25 Аталанта 1:1 Милан
|28
|4
|Рома
|14
|9
|0
|5
|15 - 8
|15.12.25 21:45 Рома - Комо07.12.25 Кальяри 1:0 Рома30.11.25 Рома 0:1 Наполи23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома09.11.25 Рома 2:0 Удинезе02.11.25 Милан 1:0 Рома
|27
|5
|Болонья
|14
|7
|4
|3
|23 - 12
|14.12.25 21:45 Болонья - Ювентус07.12.25 Лацио 1:1 Болонья01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья09.11.25 Болонья 2:0 Наполи02.11.25 Парма 1:3 Болонья
|25
|6
|Комо
|14
|6
|6
|2
|19 - 11
|15.12.25 21:45 Рома - Комо06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Торино 1:5 Комо08.11.25 Комо 0:0 Кальяри01.11.25 Наполи 0:0 Комо
|24
|7
|Ювентус
|14
|6
|5
|3
|18 - 14
|14.12.25 21:45 Болонья - Ювентус07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус08.11.25 Ювентус 0:0 Торино01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус
|23
|8
|Сассуоло
|14
|6
|2
|6
|19 - 17
|14.12.25 13:30 Милан - Сассуоло06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа
|20
|9
|Кремонезе
|14
|5
|5
|4
|18 - 17
|13.12.25 16:00 Торино - Кремонезе07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус
|20
|10
|Лацио
|14
|5
|4
|5
|16 - 11
|13.12.25 19:00 Парма - Лацио07.12.25 Лацио 1:1 Болонья29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Лацио 2:0 Лечче09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри
|19
|11
|Удинезе
|13
|5
|3
|5
|14 - 20
|08.12.25 19:00 Удинезе - Дженоа29.11.25 Парма 0:2 Удинезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья09.11.25 Рома 2:0 Удинезе01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта29.10.25 Ювентус 3:1 Удинезе
|18
|12
|Аталанта
|14
|3
|7
|4
|17 - 17
|13.12.25 21:45 Аталанта - Кальяри06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта
|16
|13
|Торино
|13
|3
|5
|5
|12 - 23
|08.12.25 21:45 Торино - Милан30.11.25 Лечче 2:1 Торино24.11.25 Торино 1:5 Комо08.11.25 Ювентус 0:0 Торино02.11.25 Торино 2:2 Пиза29.10.25 Болонья 0:0 Торино
|14
|14
|Кальяри
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|13.12.25 21:45 Аталанта - Кальяри07.12.25 Кальяри 1:0 Рома29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа08.11.25 Комо 0:0 Кальяри03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри
|14
|15
|Лечче
|14
|3
|4
|7
|10 - 19
|12.12.25 21:45 Лечче - Пиза07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче30.11.25 Лечче 2:1 Торино23.11.25 Лацио 2:0 Лечче08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче
|13
|16
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
|13 - 20
|08.12.25 19:00 Удинезе - Дженоа29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа29.10.25 Дженоа 0:2 Кремонезе
|11
|17
|Парма
|13
|2
|5
|6
|9 - 17
|08.12.25 16:00 Пиза - Парма29.11.25 Парма 0:2 Удинезе23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма08.11.25 Парма 2:2 Милан02.11.25 Парма 1:3 Болонья29.10.25 Рома 2:1 Парма
|11
|18
|Пиза
|13
|1
|7
|5
|10 - 18
|08.12.25 16:00 Пиза - Парма30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе02.11.25 Торино 2:2 Пиза30.10.25 Пиза 0:0 Лацио
|10
|19
|Эллас Верона
|14
|1
|6
|7
|11 - 21
|14.12.25 16:00 Фиорентина - Эллас Верона06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан
|9
|20
|Фиорентина
|14
|0
|6
|8
|11 - 24
|14.12.25 16:00 Фиорентина - Эллас Верона06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче
|6
События матча
