Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Две желтые и удаление за секунду: как Лацио и Болонья вничью сыграли
Чемпионат Италии
Лацио
07.12.2025 19:00 – FT 1 : 1
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 декабря 2025, 06:09 |
61
0

ВИДЕО. Две желтые и удаление за секунду: как Лацио и Болонья вничью сыграли

Встреча 14-го тура Серии А завершилась со счетом 1:1, Марио Хила подвел римлян

08 декабря 2025, 06:09 |
61
0
ВИДЕО. Две желтые и удаление за секунду: как Лацио и Болонья вничью сыграли
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря команды Лацио и Болонья провели очное противостояние в 14-м туре Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме и завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев на 38-й минуте отличился Густав Исаксен, а у гостей на 40-й забил Йенс Одгор.

Римляне доигрывали встречу в меньшинстве – на 78-й Марио Хила получил желтую за жесткий фол и сразу же отхватил второй горчичник за споры с арбитром, после чего был удален с поля.

В таблице чемпионата Италии Лацио с 19 очками занимает 10-е место. У Болоньи 25 пунктов и пятая позиция.

Серия А 2025/26. 14-й тур, 7 декабря

Лацио – Болонья – 1:1

Голы: Исаксен, 38 – Одгор, 40

Удаление: Хила, 79

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Таблица Серии А 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Наполи 14 10 1 3 22 - 12 14.12.25 16:00 Удинезе - Наполи07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус30.11.25 Рома 0:1 Наполи22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта09.11.25 Болонья 2:0 Наполи01.11.25 Наполи 0:0 Комо 31
2 Интер Милан 14 10 0 4 32 - 13 14.12.25 19:00 Дженоа - Интер Милан06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан 30
3 Милан 13 8 4 1 19 - 9 08.12.25 21:45 Торино - Милан29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан08.11.25 Парма 2:2 Милан02.11.25 Милан 1:0 Рома28.10.25 Аталанта 1:1 Милан 28
4 Рома 14 9 0 5 15 - 8 15.12.25 21:45 Рома - Комо07.12.25 Кальяри 1:0 Рома30.11.25 Рома 0:1 Наполи23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома09.11.25 Рома 2:0 Удинезе02.11.25 Милан 1:0 Рома 27
5 Болонья 14 7 4 3 23 - 12 14.12.25 21:45 Болонья - Ювентус07.12.25 Лацио 1:1 Болонья01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья09.11.25 Болонья 2:0 Наполи02.11.25 Парма 1:3 Болонья 25
6 Комо 14 6 6 2 19 - 11 15.12.25 21:45 Рома - Комо06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Торино 1:5 Комо08.11.25 Комо 0:0 Кальяри01.11.25 Наполи 0:0 Комо 24
7 Ювентус 14 6 5 3 18 - 14 14.12.25 21:45 Болонья - Ювентус07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус08.11.25 Ювентус 0:0 Торино01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус 23
8 Сассуоло 14 6 2 6 19 - 17 14.12.25 13:30 Милан - Сассуоло06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа 20
9 Кремонезе 14 5 5 4 18 - 17 13.12.25 16:00 Торино - Кремонезе07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус 20
10 Лацио 14 5 4 5 16 - 11 13.12.25 19:00 Парма - Лацио07.12.25 Лацио 1:1 Болонья29.11.25 Милан 1:0 Лацио23.11.25 Лацио 2:0 Лечче09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри 19
11 Удинезе 13 5 3 5 14 - 20 08.12.25 19:00 Удинезе - Дженоа29.11.25 Парма 0:2 Удинезе22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья09.11.25 Рома 2:0 Удинезе01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта29.10.25 Ювентус 3:1 Удинезе 18
12 Аталанта 14 3 7 4 17 - 17 13.12.25 21:45 Аталанта - Кальяри06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта 16
13 Торино 13 3 5 5 12 - 23 08.12.25 21:45 Торино - Милан30.11.25 Лечче 2:1 Торино24.11.25 Торино 1:5 Комо08.11.25 Ювентус 0:0 Торино02.11.25 Торино 2:2 Пиза29.10.25 Болонья 0:0 Торино 14
14 Кальяри 14 3 5 6 14 - 19 13.12.25 21:45 Аталанта - Кальяри07.12.25 Кальяри 1:0 Рома29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа08.11.25 Комо 0:0 Кальяри03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри 14
15 Лечче 14 3 4 7 10 - 19 12.12.25 21:45 Лечче - Пиза07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче30.11.25 Лечче 2:1 Торино23.11.25 Лацио 2:0 Лечче08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче 13
16 Дженоа 13 2 5 6 13 - 20 08.12.25 19:00 Удинезе - Дженоа29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа29.10.25 Дженоа 0:2 Кремонезе 11
17 Парма 13 2 5 6 9 - 17 08.12.25 16:00 Пиза - Парма29.11.25 Парма 0:2 Удинезе23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма08.11.25 Парма 2:2 Милан02.11.25 Парма 1:3 Болонья29.10.25 Рома 2:1 Парма 11
18 Пиза 13 1 7 5 10 - 18 08.12.25 16:00 Пиза - Парма30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе02.11.25 Торино 2:2 Пиза30.10.25 Пиза 0:0 Лацио 10
19 Эллас Верона 14 1 6 7 11 - 21 14.12.25 16:00 Фиорентина - Эллас Верона06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан 9
20 Фиорентина 14 0 6 8 11 - 24 14.12.25 16:00 Фиорентина - Эллас Верона06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче 6
Полная таблица

События матча

79’
Марио Хила (Лацио) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (Болонья).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Лацио).
По теме:
Лидс – Ливерпуль – 3:3. Шоу с пропущенным на 90+6-й. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0. Ришарлисон и Хави Симонс. Видео голов и обзор
Борнмут – Челси – 0:0. Вишни с косточкой для пенсионеров. Видеообзор матча
Марио Хила видео голов и обзор удаление (красная карточка) Густав Исаксен Йенс Одгор Лацио Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер зимой хочет совершить громкий трансфер футболиста сборной Украины
Футбол | 08 декабря 2025, 05:22 0
Шахтер зимой хочет совершить громкий трансфер футболиста сборной Украины
Шахтер зимой хочет совершить громкий трансфер футболиста сборной Украины

«Горняки» не отказались от Александра Назаренко

Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Футбол | 07 декабря 2025, 07:54 4
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение
Известный клуб хочет вернуть Мудрика в футбол. Сенсационное предложение

Михаил может оказаться в «Севилье»

WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
Бокс | 07.12.2025, 07:22
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 07.12.2025, 06:23
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Футбол | 07.12.2025, 23:59
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Реал опозорился на Сантьяго Бернабеу в матче с Сельтой и отпустил Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
07.12.2025, 00:00 4
Футбол
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
07.12.2025, 16:47 10
Авто/мото
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
07.12.2025, 08:08 33
Футбол
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 3
Футбол
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
Лучший тренер в боксе вынес вердикт бою Усик – Уайлдер и выбрал победителя
06.12.2025, 00:02 1
Бокс
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
ШЕВЧЕНКО: «Это футбольный гений, который пришел в наш клуб»
07.12.2025, 08:57 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем