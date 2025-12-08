ВИДЕО. Две желтые и удаление за секунду: как Лацио и Болонья вничью сыграли

7 декабря команды Лацио и Болонья провели очное противостояние в 14-м туре Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Риме и завершился со счетом 1:1.

У хозяев на 38-й минуте отличился Густав Исаксен, а у гостей на 40-й забил Йенс Одгор.

Римляне доигрывали встречу в меньшинстве – на 78-й Марио Хила получил желтую за жесткий фол и сразу же отхватил второй горчичник за споры с арбитром, после чего был удален с поля.

В таблице чемпионата Италии Лацио с 19 очками занимает 10-е место. У Болоньи 25 пунктов и пятая позиция.

Серия А 2025/26. 14-й тур, 7 декабря

Лацио – Болонья – 1:1

Голы: Исаксен, 38 – Одгор, 40

Удаление: Хила, 79

