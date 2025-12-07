Дубль Хойлунда. Наполи нанес Ювентусу поражение и возглавил таблицу Серии A

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Наполи
07.12.2025 21:45 – FT 2 : 1
Ювентус
Италия
07 декабря 2025, 23:39 | Обновлено 07 декабря 2025, 23:51
60
0

Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря Наполи в домашнем матче 14-го тура Серии А 2025/25 переиграл команду Ювентус.

Встреча прошла на стадионе имени Диего Марадоны и завершилась со счетом 2:1 в пользу неаполитанцев.

Дубль за подопечных Антонио Конте оформил Расмус Хойлунд. Единственный гол для туринцев забил Кенан Йылдыз.

Расмус в этом сезоне чемпионата Италии оформил уже четыре гола и отдал два ассиста. У Кенана пять мячей и три результативные передачи.

Ювентус не может переиграть Наполи на выезде на протяжении восьми матчей подряд.

Наполи благодаря этой победе набрал 31 очко и возглавил таблицу Серии А. Ювентус с 23 пунктами располагается на седьмой позици.

Топ-7 Серии А: Наполи (31), Интер (30), Милан (28), Рома (27), Болонья (25), Комо (24), Ювентус (23).

Серия А 2025/26. 14-й тур, 7 декабря

Ювентус – Наполи – 2:1

Голы: Хойлунд, 7, 78 – Йылдыз, 59

Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Амир Ррахмани, Сэм Бёкема, Джованни Ди Лоренцо, Матиас Оливера (Леонардо Спинаццола, 70), Алессандро Буонджорно, Ноа Ланг (Антонио Вергара, 87), Элиф Элмас, Скотт МакТоминай, Давид Нерес (Маттео Политано, 79), Расмус Хёйлунн

Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калулу, Хуан Кабаль (Джонатан Дэвид, 46), Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Филип Костич, 71), Вестон МакКенни, Тен Копмейнерс, Кефрен Тюрам-Юльен (Эдон Жегрова, 82), Мануэль Локателли, Кенан Йылдыз (Луа Опенда, 76), Шику Консейсау (Фабио Миретти, 75)

Предупреждения: Алессандро Буонджорно (33), Сэм Бёкема (70) – Пьер Калулу (52)

Наполи Ювентус Наполи - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Расмус Хойлунд Кенан Йылдыз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
