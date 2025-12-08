Италия08 декабря 2025, 00:23 | Обновлено 08 декабря 2025, 00:51
163
0
Наполи – Ювентус – 2:1. Как Хойлунд оформил дубль. Видео голов и обзор
7 декабря проходит матч 14-го тура Серии А
7 декабря в 21:45 прошел центральный матч 14-го тура Серии А: «Наполи» – «Ювентус».
Местом проведения встречи стала арена «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Антонио Конте.
Серия А. 14-й тур, 7 декабря
«Наполи» – «Ювентус» – 2:1
Голы: Хойлунд, 7, 78 – Йылдыз, 59
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Хойлунд, 7 мин.
ГОЛ! 1:1 Йылдыз, 59 мин.
ГОЛ! 2:1 Хойлунд, 78 мин.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус), асcист Вестон МакКенни.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Давид Нерес.
