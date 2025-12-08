Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наполи – Ювентус – 2:1. Как Хойлунд оформил дубль. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Наполи
07.12.2025 21:45 – FT 2 : 1
Ювентус
Италия
08 декабря 2025, 00:23 | Обновлено 08 декабря 2025, 00:51
Наполи – Ювентус – 2:1. Как Хойлунд оформил дубль. Видео голов и обзор

7 декабря проходит матч 14-го тура Серии А

08 декабря 2025, 00:23 | Обновлено 08 декабря 2025, 00:51
Наполи – Ювентус – 2:1. Как Хойлунд оформил дубль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря в 21:45 прошел центральный матч 14-го тура Серии А: «Наполи» – «Ювентус».

Местом проведения встречи стала арена «Стадио Диего Армандо Марадона» в Неаполе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Антонио Конте.

Серия А. 14-й тур, 7 декабря

«Наполи» – «Ювентус» – 2:1

Голы: Хойлунд, 7, 78 – Йылдыз, 59

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Хойлунд, 7 мин.

ГОЛ! 1:1 Йылдыз, 59 мин.

ГОЛ! 2:1 Хойлунд, 78 мин.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус), асcист Вестон МакКенни.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Наполи), асcист Давид Нерес.
Ювентус Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу стартовые составы Наполи - Ювентус видео голов и обзор Расмус Хойлунд Кенан Йылдыз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
