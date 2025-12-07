Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Наполи
07.12.2025 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 декабря 2025, 19:58 |
125
0

Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 7 декабря и начнется в 21:45 по Киеву

07 декабря 2025, 19:58 |
125
0
Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

7 декабря на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 14-го тура Серии А Италии, в котором Наполи встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда прекрасно помнит предыдущее скудетто, что было взято при Спаллетти. И то, как потом все очень быстро развалилось. Да и характер Конте и его стиль тоже памятен. Так что то, что после возвращения с новыми подопечными на первое место Антонио якобы порывался уйти еще пол года назад, сразу после конца триумфального сезона, не удивляло. Тогда он остался, но, казалось, в ноябре мог снова случиться разрыв - якобы после трех матчей без голов тренер искал встречи с работодателем, Де Лаурентисом.

Но сейчас, кажется, все наладилось. В Серии А следом за Аталантой обыграли лидера, на тот момент, Рому, еще и на выезде. Между этими поединками справились с Карабахом в Лиге чемпионов. Правда, на этой неделе пришлось помучиться в кубке с Кальяри, тот пал только после 120+ минут игры и десяти ударов в послематчевых пенальти.

Ювентус

Клуб после прощания с Аллегри сделал ставку на Тиаго Мотту. Но тот, классно сработавший с более простой Болоньей, провалился в Турине, проработав чуть более полугода. Впрочем, и занявший его место Тудор задержался не намного дольше. Он спас конец прошлого сезона, завоевав итоговое четвертое место в Серии А. Но провалил начало нынешнего. Когда дошло до восьмого кряду матча без побед, и третьего подряд проигранного, с хорватом расстались.

В итоге сделали ставку на Спаллетти, мягко говоря, не чужого Неаполю. Тот начинал не лучшим образом новый отрезок своей карьеры, было даже три ничьих кряду. Но, кажется, постепенно получается набрать обороты. Сейчас у новых подопечных Лучано три победы кряду, пусть и не с топовыми противниками: Буде/Глимт в Лиге Чемпионов, Кальяри в Серии А и Удинезе в кубке.

Статистика личных встреч

Неаполитанцы выиграли пять из восьми крайних очных поединков при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам и ждут закрытого поединка. Но у чемпиона больше козырей - ставим, что он выиграет дома с форой 0 (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Наполи
7 декабря 2025 -
21:45
Ювентус
Фора Наполи (0) 1.62 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Гасперини назвал причины сенсационного поражения от Кальяри
Реал Мадрид – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Волков покусали. Рома без Довбика неожиданно уступила в Серии А
Наполи Ювентус Наполи - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Футбол | 07 декабря 2025, 08:31 4
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»
Йожеф САБО: «Он пришел в Динамо, и его просто нет, слабый футболист»

Йожеф раскритиковал уровень Герреро

Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Футбол | 07 декабря 2025, 00:00 2
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром

Подопечные Энрике убедительно обыграли «Ренн»

УПЛ сделала важное заявление о судьбе матча Металлист 1925 – Верес
Футбол | 07.12.2025, 19:03
УПЛ сделала важное заявление о судьбе матча Металлист 1925 – Верес
УПЛ сделала важное заявление о судьбе матча Металлист 1925 – Верес
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Футбол | 07.12.2025, 17:49
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
В Вересе ответили, готовы ли доиграть сорванный матч с Металлистом 1925
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Футбол | 06.12.2025, 19:57
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
ВИДЕО. Усик показал текущую физическую форму. Ждем бой с Уайлдером
06.12.2025, 04:55
Бокс
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 7
Футбол
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 8
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 91
Футбол
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
06.12.2025, 08:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем