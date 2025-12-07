7 декабря на Стадио Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) пройдет матч 14-го тура Серии А Италии, в котором Наполи встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Наполи

Команда прекрасно помнит предыдущее скудетто, что было взято при Спаллетти. И то, как потом все очень быстро развалилось. Да и характер Конте и его стиль тоже памятен. Так что то, что после возвращения с новыми подопечными на первое место Антонио якобы порывался уйти еще пол года назад, сразу после конца триумфального сезона, не удивляло. Тогда он остался, но, казалось, в ноябре мог снова случиться разрыв - якобы после трех матчей без голов тренер искал встречи с работодателем, Де Лаурентисом.

Но сейчас, кажется, все наладилось. В Серии А следом за Аталантой обыграли лидера, на тот момент, Рому, еще и на выезде. Между этими поединками справились с Карабахом в Лиге чемпионов. Правда, на этой неделе пришлось помучиться в кубке с Кальяри, тот пал только после 120+ минут игры и десяти ударов в послематчевых пенальти.

Ювентус

Клуб после прощания с Аллегри сделал ставку на Тиаго Мотту. Но тот, классно сработавший с более простой Болоньей, провалился в Турине, проработав чуть более полугода. Впрочем, и занявший его место Тудор задержался не намного дольше. Он спас конец прошлого сезона, завоевав итоговое четвертое место в Серии А. Но провалил начало нынешнего. Когда дошло до восьмого кряду матча без побед, и третьего подряд проигранного, с хорватом расстались.

В итоге сделали ставку на Спаллетти, мягко говоря, не чужого Неаполю. Тот начинал не лучшим образом новый отрезок своей карьеры, было даже три ничьих кряду. Но, кажется, постепенно получается набрать обороты. Сейчас у новых подопечных Лучано три победы кряду, пусть и не с топовыми противниками: Буде/Глимт в Лиге Чемпионов, Кальяри в Серии А и Удинезе в кубке.

Статистика личных встреч

Неаполитанцы выиграли пять из восьми крайних очных поединков при одном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество хозяевам и ждут закрытого поединка. Но у чемпиона больше козырей - ставим, что он выиграет дома с форой 0 (коэффициент - 1,62).