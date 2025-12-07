Италия07 декабря 2025, 15:41 |
Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря в 21:45 поединок Серии А
В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадонна».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Наполи – ЮвентусСмотреть трансляцию
