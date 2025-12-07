Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Наполи
07.12.2025 21:45 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 декабря 2025, 15:41 |
9
0

Смотрите 7 декабря в 21:45 поединок Серии А

07 декабря 2025, 15:41 |
9
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадонна».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Ювентус
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
