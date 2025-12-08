ФОТО. Украинская теннисистка в прозрачном наряде. Показала все
Даяна Ястремская наслаждается Бали
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает делиться яркими моментами своего отдыха.
Спортсменка опубликовала серию фотографий с пляжа на Бали.
На снимках Ястремская позирует в белом прозрачном кружевном аутфите, подчеркивающем ее фигуру. Особый интерес вызвал кадр со спины, где отчетливо видны контуры тела – образ получился максимально смелым и провокационным.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В подписи к фото Даяна объяснила, почему давно мечтала о поездке именно в это место: «Путешествуя почти по всему миру, я всегда мечтала о Бали – и вот я здесь».
Пользователи соцсетей засыпали теннисистку комплиментами, восхищаясь как экзотической локацией, так и ее внешним видом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай может перейти в «Жирону»
Вероника в двух сетах без шансов проиграла Марине Бассольс
Підпис здесь.