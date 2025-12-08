Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Украинская теннисистка в прозрачном наряде. Показала все
Другие новости
08 декабря 2025, 06:05 |
321
1

ФОТО. Украинская теннисистка в прозрачном наряде. Показала все

Даяна Ястремская наслаждается Бали

08 декабря 2025, 06:05 |
321
1 Comments
ФОТО. Украинская теннисистка в прозрачном наряде. Показала все
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает делиться яркими моментами своего отдыха.

Спортсменка опубликовала серию фотографий с пляжа на Бали.

На снимках Ястремская позирует в белом прозрачном кружевном аутфите, подчеркивающем ее фигуру. Особый интерес вызвал кадр со спины, где отчетливо видны контуры тела – образ получился максимально смелым и провокационным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к фото Даяна объяснила, почему давно мечтала о поездке именно в это место: «Путешествуя почти по всему миру, я всегда мечтала о Бали – и вот я здесь».

Пользователи соцсетей засыпали теннисистку комплиментами, восхищаясь как экзотической локацией, так и ее внешним видом.

По теме:
«Ждем новых заголовков?». Украинская журналистка встретилась с Пятовым
ФОТО. Журналистка Шахтера впечатлила новым сексуальным образом
ФОТО. Невеста Роналду показала идеальные формы на отдыхе
фото Даяна Ястремская lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Футбол | 08 декабря 2025, 00:15 15
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо
Сенсационное предложение. Известный клуб Ла Лиги хочет купить звезду Динамо

Николай может перейти в «Жирону»

Подрез сумела взять всего два гейма в матче квалификации WTA 125 в Лиможе
Теннис | 07 декабря 2025, 22:34 0
Подрез сумела взять всего два гейма в матче квалификации WTA 125 в Лиможе
Подрез сумела взять всего два гейма в матче квалификации WTA 125 в Лиможе

Вероника в двух сетах без шансов проиграла Марине Бассольс

Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Футбол | 07.12.2025, 12:22
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Умер бессменный главный тренер клуба Украинской Премьер-лиги
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Авто/мото | 07.12.2025, 16:47
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Завершился сезон Формулы-1. Ландо Норрис впервые стал чемпионом
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Футбол | 07.12.2025, 08:08
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Туран объяснил сенсацию в матче Шахтера с Колосом и назвал виновного
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Сказочноє Балі
Підпис здесь.
Ответить
0
Популярные новости
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
06.12.2025, 08:33 16
Футбол
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
Долгожданная победа. Динамо прервало серию поражений и обыграло Кудровку
06.12.2025, 19:57 91
Футбол
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
WBC выступила с официальным заявлением относительно Александра Усика
07.12.2025, 07:22
Бокс
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
06.12.2025, 06:55 8
Футбол
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
Динамо запланировало дорогой трансфер футболиста из УПЛ
06.12.2025, 07:22 8
Футбол
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
06.12.2025, 23:46 5
Футбол
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
IBF приняла официальное решение по бою Усик – Уайлдер
06.12.2025, 02:02
Бокс
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
ВИДЕО. За что Андриевский и Ротань получили красные в матче Рух – Полесье
07.12.2025, 20:24 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем