ФОТО. Украинская теннисистка в прозрачном наряде. Показала все

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает делиться яркими моментами своего отдыха.

Спортсменка опубликовала серию фотографий с пляжа на Бали.

На снимках Ястремская позирует в белом прозрачном кружевном аутфите, подчеркивающем ее фигуру. Особый интерес вызвал кадр со спины, где отчетливо видны контуры тела – образ получился максимально смелым и провокационным.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В подписи к фото Даяна объяснила, почему давно мечтала о поездке именно в это место: «Путешествуя почти по всему миру, я всегда мечтала о Бали – и вот я здесь».

Пользователи соцсетей засыпали теннисистку комплиментами, восхищаясь как экзотической локацией, так и ее внешним видом.